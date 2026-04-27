Luis Enrique, plin de încredere înainte de PSG – Bayern Munchen: “Nicio echipă nu este mai puternică decât noi”

“Nicio echipă nu este mai puternică” decât Paris Saint-Germain, a declarat luni antrenorul formaţiei pariziene, Luis Enrique, în ajunul meciului cu Bayern Munchen, de pe Parc des Princes, semifinala tur a Ligii Campionilor la fotbal, relatează AFP.

PSG şi Bayern “sunt cele mai bune echipe din Europa, chiar dacă Arsenal a avut şi ea un sezon excelent”, a afirmat Luis Enrique, într-o conferinţă de presă. “În ceea ce priveşte constanţa, Bayern stă puţin mai bine ca noi. Dar în ceea ce priveşte ceea ce arătăm, nu există o echipă mai puternică decât noi. După ce am ratat Top 8 (la finalul fazei principale a competiţiei – n. r.), am spus deja că nu există o echipă mai puternică decât noi”, a adăugat tehnicianul deţinătoarei Ligii Campionilor.

Luis Enrique, plin de încredere înainte de PSG – Bayern Munchen: “Nu trebuie să motivezi, dimpotrivă, să calmezi”

“Toţi antrenorii îşi doresc să ajungă la sprintul final al sezonului în cele mai bune condiţii. Toţi jucătorii sunt pregătiţi, este magia Ligii Campionilor, care le dă jucătorilor o energie specială. Toţi vor să fie acolo. Restul depinde de multe lucruri, nu este vorba de întâmplare”, a spus Luis Enrique.

Faptul că PSG a atins pentru al treilea an consecutiv semifinalele Ligii Campionilor “este o adevărată plăcere şi este meritat”, a subliniat spaniolul. “Îmi amintesc de prima semifinală împotriva lui Dortmund: am lovit bara de şase ori, dar Dortmund a câştigat ambele meciuri (în 2024 – n. r.). Dar trebuie să fii ambiţios ca să fii aici, şi cred că asta suntem. Vrem să mergem puţin mai departe.”

Întrebat care a fost discursul său înaintea meciului cu Bayern, Luis Enrique a răspuns: “Nu trebuie să motivezi, dimpotrivă, să calmezi. Este un echilibru.”