Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? "Tigroaicele" au bătut palma cu un nou antrenor - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor

Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor

Publicat: 19 noiembrie 2025, 21:28

Comentarii
Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? Tigroaicele au bătut palma cu un nou antrenor

Cristina Neagu / Profimedia

Cristina Neagu s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, dar poate reveni în handbal, într-o funcţie de conducere. Recent, CSM Bucureşti a rămas fără antrenor, după ce Adrian Vasile a fost demis, iar în locul acestuia, interimatul a fost preluat de Iulia Curea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Novanc a fost primul antrenor ofertat de CSM Bucureşti pentru a prelua echipa, dar acesta a refuzat, conducerea fiind nevoită să se orienteze.

Cristina Neagu se poate întoarce în handbal! Cu cine ar putea semna fosta mare jucătoare

Potrivit fanatik.ro, CSM Bucureşti s-ar fi înţeles cu Bojana Popovic, fostul selecţioner al Muntenegrului. Mai mult, fosta mare jucătoare vrea să o coopteze pe Cristina Neagu în cadrul clubului, într-o funcţie de conducere.

Cristina Neagu şi-a încheiat cariera de jucătoare în 2025, la CSM Bucureşti, echipă pentru care a jucat încă din 2017. În cariera sa, singura handalistă care a cucerit de patru ori titlul de cea mai bună jucătoare a anului a mai evoluat pentru Activ Ploiești, CS Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea și Buducnost.

În ceea ce o priveşte pe Bojana Popovici, ea este considerată una dintre cele mai mari handbaliste din ultimii 25 de ani. Ea a cucerit de şase ori Liga Campionilor şi a obţinut medalia de argint cu Muntenegru, la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

Reclamă
Reclamă

În perioada 2021 – 2025, ea a condus naţionala Muntenegrului. Acum, ea este antrenoare secundă la naţionala Danemarcei, acolo unde Helle Thomsen, fosta antrenoare a “tigroaicelor”, este antrenor principal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Observator
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
22:02
Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce”
21:48
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos”
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini
20:59
VideoJurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor