Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? "Tigroaicele" au bătut palma cu un nou antrenor - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, dar poate reveni în handbal, într-o funcţie de conducere. Recent, CSM Bucureşti a rămas fără antrenor, după ce Adrian Vasile a fost demis, iar în locul acestuia, interimatul a fost preluat de Iulia Curea.

Marius Novanc a fost primul antrenor ofertat de CSM Bucureşti pentru a prelua echipa, dar acesta a refuzat, conducerea fiind nevoită să se orienteze.

Cristina Neagu se poate întoarce în handbal! Cu cine ar putea semna fosta mare jucătoare

Potrivit fanatik.ro, CSM Bucureşti s-ar fi înţeles cu Bojana Popovic, fostul selecţioner al Muntenegrului. Mai mult, fosta mare jucătoare vrea să o coopteze pe Cristina Neagu în cadrul clubului, într-o funcţie de conducere.

Cristina Neagu şi-a încheiat cariera de jucătoare în 2025, la CSM Bucureşti, echipă pentru care a jucat încă din 2017. În cariera sa, singura handalistă care a cucerit de patru ori titlul de cea mai bună jucătoare a anului a mai evoluat pentru Activ Ploiești, CS Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea și Buducnost.

În ceea ce o priveşte pe Bojana Popovici, ea este considerată una dintre cele mai mari handbaliste din ultimii 25 de ani. Ea a cucerit de şase ori Liga Campionilor şi a obţinut medalia de argint cu Muntenegru, la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.