Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa

Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa

Publicat: 4 noiembrie 2025, 12:01 / Actualizat: 4 noiembrie 2025, 15:12

Comentarii
Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa

Adi Vasile, în timpul unui meci / Sport Pictures

Adi Vasile nu mai este antrenorul lui CSM Bucureşti. Înfrângerea suferită de campioana României în meciul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, din Liga Campionilor la handbal feminin, a fost decisivă în privinţa antrenorului de 43 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrem de nemulţumiţi de modul în care evoluau lucrurile în meciul cu Odense, fanii i-au cerut încă de duminică demisia lui Adi Vasile.

Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti

În cele din urmă, în urma unei analize a celor două părţi, s-a decis ca Adi Vasile să nu mai continue pe banca “tigroaicelor”. De asemenea, Cristina Vărzaru, team manager-ul echipei, şi-a dat demisia.

Până când CSM Bucureşti va găsi un antrenor, echipa va fi pregătită de Iulia Curea:

“CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.

Reclamă
Reclamă

Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
Reclamă

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, a anunţat CSM Bucureşti, prin intermediul unui comunicat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
Fanatik.ro
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
15:47
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit
15:44
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
14:44
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB
14:25
VIDEOEliza Samara, debut cu dreptul la WTT Champions Frankfurt. Victorie în minimum de seturi pentru româncă
14:07
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului
13:50
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie