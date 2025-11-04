Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa - Antena Sport

Adi Vasile nu mai este antrenorul lui CSM Bucureşti. Înfrângerea suferită de campioana României în meciul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, din Liga Campionilor la handbal feminin, a fost decisivă în privinţa antrenorului de 43 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrem de nemulţumiţi de modul în care evoluau lucrurile în meciul cu Odense, fanii i-au cerut încă de duminică demisia lui Adi Vasile.

Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti

În cele din urmă, în urma unei analize a celor două părţi, s-a decis ca Adi Vasile să nu mai continue pe banca “tigroaicelor”. De asemenea, Cristina Vărzaru, team manager-ul echipei, şi-a dat demisia.

Până când CSM Bucureşti va găsi un antrenor, echipa va fi pregătită de Iulia Curea:

“CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.