Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa - Antena Sport

Adi Vasile nu mai este antrenorul lui CSM Bucureşti. Înfrângerea suferită de campioana României în meciul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, din Liga Campionilor la handbal feminin, a fost decisivă în privinţa antrenorului de 43 de ani.
Extrem de nemulţumiţi de modul în care evoluau lucrurile în meciul cu Odense, fanii i-au cerut încă de duminică demisia lui Adi Vasile.
Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti
În cele din urmă, în urma unei analize a celor două părţi, s-a decis ca Adi Vasile să nu mai continue pe banca “tigroaicelor”. De asemenea, Cristina Vărzaru, team manager-ul echipei, şi-a dat demisia.
Până când CSM Bucureşti va găsi un antrenor, echipa va fi pregătită de Iulia Curea:
“CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.
Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.
De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.
Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.
Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, a anunţat CSM Bucureşti, prin intermediul unui comunicat.
