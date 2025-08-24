CSM Bucureşti a câştigat Supercupa României! A învins-o pe Gloria Bistriţa după patru reprize de prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 20:00

CSM Bucureşti a câştigat Supercupa României! A învins-o pe Gloria Bistriţa după patru reprize de prelungiri

CSM Bucureşti / Sport Pictures

Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, a 7-a Supercupă a României, după finala decisă în urma a patru reprize de prelungiri cu Gloria Bistriţa, scor 40-39 (15-15, 30-30, 33-33, 36-36, 38-38). Meciul a durat 140 minute. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Corona Braşov.

Principalele marcatoare ale finalei extrem de disputate au fost Fujita 10 goluri, Laslo 6, Gutierrez 6, Nusser 5, pentru Gloria, respectiv Ostergaard 10, Pintea 6, Omoregie 5, Jaukovic 5, Friis 5, Hansen 5, pentru CSM Bucureşti. Gloria Bistriţa a ratat 5 aruncări de la 7 metri.

CSM Bucureşti a câştigat Supercupa României

În finala mică, pentru locul 3, s-a impus Corona Braşov, scor 32-24 (15-10), cu Minaur Baia Mare.

Turneul găzduit de Bistriţa s-a disputat în sistem Final Four, iar în semifinale s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare, scor 26-25 (14-12), şi Gloria Bistriţa – Corona Braşov, scor 35-25 (20-13).

În 2024, trofeul a fost câştigat pentru a şasea oară de CSM Bucureşti, tot după o finală cu Gloria Bistriţa.

Tot la Bistriţa a avut loc şi turneul similar masculin, trofeul revenind campioanei Dinamo Bucureşti, după finala cu Minaur Baia Mare (32-24). Dinamo şi-a trecut în palmares Supercupa României pentru a opta oară.

