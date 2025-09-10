Dinamo, învinsă la debutul în noul sezon din Champions League. "Dulăii", învinși de Sporting Lisabona - Antena Sport

Dinamo a început cu stângul noul sezon din EHF Champions League, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la Sporting Lisabona. Elevii lui Paulo Pereira au pierdut cu scorul de 33-30 în fața lusitanilor.

Pentru “dulăi” urmează în competiția europeană duelul cu norvegienii de la Kolstad.

Dinamo, învinsă în primul meci din Champions League

Alb-roșiii au început bine partida din Sala Polivalentă și au condus în primele minute ale meciului, fără să se desprindă însă de adversari. Sporting nu s-a lăsat însă mai prejos și a revenit, iar într-un anumit punct a condus în prima parte și la trei goluri diferență.

Cu toate acestea, “dulăii” au revenit și ei în joc, astfel că la pauza scorul era 15-15. După revenirea de la vestiare, jocul a fost în primă fază extrem de echilibrat, după care portughezii au început ușor ușor să pună stăpânire pe meci și să nu le mai permită campionilor României să se apropie nici măcar la un gol.