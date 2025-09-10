Dinamo, învinsă la debutul în noul sezon din Champions League. "Dulăii", învinși de Sporting Lisabona - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 21:27

Jucătorii lui Dinamo și Sporting în timpul meciului / Profimedia

Dinamo a început cu stângul noul sezon din EHF Champions League, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la Sporting Lisabona. Elevii lui Paulo Pereira au pierdut cu scorul de 33-30 în fața lusitanilor.

Pentru “dulăi” urmează în competiția europeană duelul cu norvegienii de la Kolstad.

Alb-roșiii au început bine partida din Sala Polivalentă și au condus în primele minute ale meciului, fără să se desprindă însă de adversari. Sporting nu s-a lăsat însă mai prejos și a revenit, iar într-un anumit punct a condus în prima parte și la trei goluri diferență.

Cu toate acestea, “dulăii” au revenit și ei în joc, astfel că la pauza scorul era 15-15. După revenirea de la vestiare, jocul a fost în primă fază extrem de echilibrat, după care portughezii au început ușor ușor să pună stăpânire pe meci și să nu le mai permită campionilor României să se apropie nici măcar la un gol.

În final, Sporting a reușit să se impună cu scorul de 33-30 și să înceapă cu dreptul campania din gruupa de Liga Campionilor. Titlul de cel mai bun marcator al echipei lui Paulo Pereira a fost împărțit de Inoue Langaro și de Andrii Akimenko, cu câte cinci reușite fiecare.

Dinamo revine pe teren la meciul cu Buzău din campionat, după care va face deplasarea în Norvegia, unde va da peste Kolstad. Următorul meci al alb-roșilor în Sala Polivalentă din Liga Campionilor o va aduce pe Veszprem la București.

