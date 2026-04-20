Iulia Dumanska, noul portar al campioanei CSM Bucureşti

Campioana CSM Bucureşti anunţă, luni, transferul portarului Iulia Dumanska, în prezent la Minaur Baia Mare.
Componentă a naţionalei României din 2016, Iulia Dumanska joacă în Liga Naţională din 2013, când a debutat la CSU Neptun Constanţa.
În carieră a mai jucat la HCM Baia Mare, cu care a atins de două ori sferturile Ligii Campionilor, la SCM Craiova, cu care a câştigat Cupa EHF, la SCM Rm. Vâlcea, cu care a devenit campioană, respectiv la Gloria Bistriţa.
Din 2024 a revenit la Minaur Baia Mare, unde va încheia actuala stagiune.
”Este o nouă etapă importantă în viaţa şi cariera mea, una pe care o încep cu multă motivaţie şi entuziasm. CSM Bucureşti este unul dintre cluburile la care mi-am dorit să ajung, iar faptul că acest pas devine realitate mă onorează şi mă responsabilizează înacelaşi timp. Îmi place să evoluez la cel mai înalt nivel”, a declarat Dumanska la semnarea contractului.
”Este un portar de top, cu experienţă în competiţii europene şi o mentalitate de învingător. Sunt convisă că va aduce un plus de valoare echipei noastre şi va contribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus”, a declarat şi Aurelia Brădeanu, managerul echipei.
- CSM București, învinsă de Esbjerg după un final încins, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest
- Selecționerul României a analizat adversarele de la Campionatul European! Care este obiectivul real al tricolorelor
- România și-a aflat adversarele de la Campionatul European 2026. Cum arată grupa tricolorelor
- CSM Bucureşti a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor: “Una dintre cele mai valoroase”
- Polonia – România 34 – 38. Tricolorele s-au calificat la Turneul Final Four al EHF Euro Cup