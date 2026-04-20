Iulia Dumanska, noul portar al campioanei CSM Bucureşti

Campioana CSM Bucureşti anunţă, luni, transferul portarului Iulia Dumanska, în prezent la Minaur Baia Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Componentă a naţionalei României din 2016, Iulia Dumanska joacă în Liga Naţională din 2013, când a debutat la CSU Neptun Constanţa.

În carieră a mai jucat la HCM Baia Mare, cu care a atins de două ori sferturile Ligii Campionilor, la SCM Craiova, cu care a câştigat Cupa EHF, la SCM Rm. Vâlcea, cu care a devenit campioană, respectiv la Gloria Bistriţa.

Din 2024 a revenit la Minaur Baia Mare, unde va încheia actuala stagiune.

”Este o nouă etapă importantă în viaţa şi cariera mea, una pe care o încep cu multă motivaţie şi entuziasm. CSM Bucureşti este unul dintre cluburile la care mi-am dorit să ajung, iar faptul că acest pas devine realitate mă onorează şi mă responsabilizează înacelaşi timp. Îmi place să evoluez la cel mai înalt nivel”, a declarat Dumanska la semnarea contractului.