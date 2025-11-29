Ovidiu Mihăilă, înainte de România - Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?” - Antena Sport

Închide meniul
Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?”

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 22:20

Ovidiu Mihăilă - Sport Pictures

România a trecut cu 31-27 de Japonia, iar pentru echipa naţională urmează un meci greu, cu Danemarca. Totuşi, în urma victoriei cu Japonia, România a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania. Ultimul meci al grupei, cu Danemarca, va avea loc pe 1 decembrie, de la 21:30.

Ovidiu Mihăilă a făcut câteva declaraţii la finalul partidei cu Japonia. Antrenorul României a spus că tricolorele nu vor sărbători, pentru că el îşi doreşte şi o victorie cu Danemarca.

„Nu este ușor să joci cu Japonia, au un ritm bun niponele. Am încercat să găsesc o soluție să le oprim, să avem același nivel în apărare. Spre finalul jocului am găsit o soluție și sunt foarte fericit pentru această victorie. Dar în primul rând felicitări fetelor! Sunt foarte fericit că am obținut această victorie”, a afirmat selecționerul.

Ultimul meci din grupă va avea loc luni seara, ora 21:30, în compania Danemarcei. Mihăilă speră ca elevele lui să producă o nouă surpriză.

„Fetele nu vor sărbători în această seară, ci se vor concentra pe următorul joc. Toate meciurile sunt importante. Vedem ce s-a întâmplat în aceste prime meciuri de la Mondial.

Insulele Feroe au câștigat cu Spania, o mare surpriză. De ce nu am încerca să mai facem o surpriză în următorul joc? Este foarte important ca fiecare dintre fete să aibă încredere la următorul joc și vom vedea [ce se va întâmpla]”, a concluzionat antrenorul României.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
