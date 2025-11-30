Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: "Vorbeşte prostii!" De la ce a pornit totul - Antena Sport

Lando Norris se pregăteşte să câştige primul său titlu mondial, dar are timp şi de un mic război al declaraţiilor cu Max Verstappen, pe care l-a acuzat că “vorbeşte prostii” după cursa de sprint din Qatar, câştigată de Oscar Piastri.
La Doha, Verstappen fusese cel care declarase că titlul din acest an s-ar fi decernat deja dacă el ar fi fost pilot la McLaren. Norris a venit cu răspunsul.
Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen
“Max e liber să spune ce doreşte, sincer să fiu. Şi-a câştigat acest drept. A câştigat patru titluri mondiale. Îl respect foarte mult. A realizat mult mai mult decît lumea visează să realizeze. De obicei, el are idee despre ce vorbeşte, dar mai sunt lucruri despre care nu ştie.
Aceste este stilul de la Red Bull să pună problema, o formă mai agresivă, pur şi simplu să vorbească prostii de multe ori. Depinde ce vrei să faci, poţi face lucrurile ca o echipă, cum facem noi, care rămânem concentraţi. Poate ar fi reuşit să facă ce a zis, dar nu a reuşit însă, chiar dacă tot încearcă”, a spus Norris, citat de formula1.com.
Declaraţiile lui Max Verstappen
“Cinci titluri sunt mai bune decât patru. Şi chiar dacă nu se întâmplă (n.r. să cucerească titlul în 2025), nu mi se va schimba viaţa. Da, o să fie grozav dacă mai câştig încă un titlu, dar trebuie să fim realişti.
Încă suntem în această luptă pentru că alţii au dat greş, nu pentru ce am făcut noi. Dar am făcut o treabă bună, am scos aproape tot din toate cursele dinainte. Campionatul s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă dacă aş fi pilotat un monopost McLaren”, a spus Verstappen.
Cum poate câştiga Lando Norris titlul mondial în Qatar
În acest moment, după sprintul din Qatar, Lando Norris este primul în clasament, cu 396 de puncte, fiind urmat de Piastri, cu 374 de puncte şi de Max Verstappen, cu 371 de puncte. Mai jos, poţi vedea scenariile care îl fac campion pe britanic încă din acest weekend.
Dacă pilotul lui McLaren va câştiga cursa din Qatar, va deveni campion mondial, indiferent de locurile pe care le vor ocupa Piastri şi Verstappen. În cazul în care nu se va impune în Qatar, Lando poate fi campion mondial dacă va mai pune încă 4 puncte între el şi colegul Piastri şi dacă nu va termina în spatele lui Verstappen.
În situaţia în care Piastri şi Verstappen nu vor acumula niciun punct, atunci pentru Lando e de ajuns locul 8 pentru a fi sigur că va cuceri titlul mult dorit.
