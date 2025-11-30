Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: "Vorbeşte prostii!" De la ce a pornit totul - Antena Sport

Lando Norris se pregăteşte să câştige primul său titlu mondial, dar are timp şi de un mic război al declaraţiilor cu Max Verstappen, pe care l-a acuzat că “vorbeşte prostii” după cursa de sprint din Qatar, câştigată de Oscar Piastri.

La Doha, Verstappen fusese cel care declarase că titlul din acest an s-ar fi decernat deja dacă el ar fi fost pilot la McLaren. Norris a venit cu răspunsul.

Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen

“Max e liber să spune ce doreşte, sincer să fiu. Şi-a câştigat acest drept. A câştigat patru titluri mondiale. Îl respect foarte mult. A realizat mult mai mult decît lumea visează să realizeze. De obicei, el are idee despre ce vorbeşte, dar mai sunt lucruri despre care nu ştie.

Aceste este stilul de la Red Bull să pună problema, o formă mai agresivă, pur şi simplu să vorbească prostii de multe ori. Depinde ce vrei să faci, poţi face lucrurile ca o echipă, cum facem noi, care rămânem concentraţi. Poate ar fi reuşit să facă ce a zis, dar nu a reuşit însă, chiar dacă tot încearcă”, a spus Norris, citat de formula1.com.

Declaraţiile lui Max Verstappen

“Cinci titluri sunt mai bune decât patru. Şi chiar dacă nu se întâmplă (n.r. să cucerească titlul în 2025), nu mi se va schimba viaţa. Da, o să fie grozav dacă mai câştig încă un titlu, dar trebuie să fim realişti.