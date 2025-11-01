Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg

Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg

Publicat: 1 noiembrie 2025, 9:04

Comentarii
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg

Ioan Dziţac / Facebook COSR

Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe Aron Szabo (Ungaria), iar în finală pe Mate Beruaşvili (Georgia).

Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg

Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, prezent la competiţie la invitaţia forului european de judo şi a preşedintelui Comitetului Olimpic din Moldova. “Felicitări, Ioan Dziţac! Hai, România”, a fost mesajul COSR după festivitatea de premiere.

La feminin, Laura Bogdan (48 kg), Luciana Cătană (52 kg), Vanessa Tolea (57 kg) şi Orsolya Lajos (63 kg) nu au trecut, vineri, de primele tururi.

Reclamă
Reclamă

România a deplasat la Chişinău o delegaţie formată din 12 sportivi. În competiţie urmează să mai intre Daria Tudorache şi Roxana Vişa (+78 kg), respectiv David Gliga (90 kg), Rareş Arsenie, Alexandru Sibişan (100 kg), Bogdan Petre şi Darius Dobre (+100 kg).

Campionatul European under 23 reuneşte peste 300 de sportivi din 37 de ţări.

Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoareAmenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
Fanatik.ro
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
11:05
FotoPanduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil”
10:46
EXCLUSIVVeste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia!
10:46
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter
9:53
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
9:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
9:38
VIDEODetroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 3 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 6 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei