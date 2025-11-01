Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg - Antena Sport

Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe Aron Szabo (Ungaria), iar în finală pe Mate Beruaşvili (Georgia).

Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg

Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, prezent la competiţie la invitaţia forului european de judo şi a preşedintelui Comitetului Olimpic din Moldova. “Felicitări, Ioan Dziţac! Hai, România”, a fost mesajul COSR după festivitatea de premiere.

La feminin, Laura Bogdan (48 kg), Luciana Cătană (52 kg), Vanessa Tolea (57 kg) şi Orsolya Lajos (63 kg) nu au trecut, vineri, de primele tururi.