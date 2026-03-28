Home | Alte sporturi | Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Japoneza Sakamoto, un nou titlu mondial la retragere!

Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Japoneza Sakamoto, un nou titlu mondial la retragere!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 9:46

Comentarii
Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Japoneza Sakamoto, un nou titlu mondial la retragere!

Julia Sauter la Campionatul Mondial de patinaj artistic / Profimedia Images

Japoneza Kaori Sakamoto a fost încoronată campioană mondială pentru a patra oară vineri, la Praga. A fost ultima ei competiţie înainte de retragere, la aproape 26 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sakamoto, vicecampioană olimpică luna trecută, şi-a încheiat cariera câştigând vineri, la Praga, al patrulea titlu la Campionatele Mondiale de patinaj artistic.

Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Sakamoto, al patrulea titlu mondial, înainte de retragere

La despărţirea de gheaţă, patinatoarea în vârstă de 25 de ani a avut o prestaţie plină de eleganţă pe un medley de piese Édith Piaf, care i-a adus 158,97 puncte, notează AFP.

La totalul celor două programe (programul scurt de miercuri şi programul liber de vineri), ea şi-a îmbunătăţit performanţa personală la 238,28 puncte. Conaţionala ei, Mone Chiba, a câştigat medalia de argint, în timp ce belgiana Nina Pinzarrone a creat surpriza câştigând medalia de bronz.

Reprezentanta României, Julia Sauter, a terminat competiţia pe locul 22, cu un total de 159.51 puncte. Sauter s-a clasat pe locul 23 la programul scurt şi pe locul 18 la programul liber.

Reclamă
Reclamă

Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat din istorie pentru România la patinaj artistic feminin.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”
Fanatik.ro
Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”
10:45

„Nu prea aș avea motive să rămân”. Daniel Pancu, mesaj categoric despre viitorul lui la CFR Cluj
10:36

„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia
10:30

UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial
10:15

Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”
10:03

Lionel Messi, rezervă în amicalul câștigat la limită de Argentina. Jucătorii adverși s-au „bătut” pe tricoul lui
9:58

Cosmin Contra a spus cine e de vină la golul marcat de turci cu România! Ce a spus de Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 2 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 3 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 4 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 5 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului 6 Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune