Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Japoneza Sakamoto, un nou titlu mondial la retragere!

Japoneza Kaori Sakamoto a fost încoronată campioană mondială pentru a patra oară vineri, la Praga. A fost ultima ei competiţie înainte de retragere, la aproape 26 de ani.

Sakamoto, vicecampioană olimpică luna trecută, şi-a încheiat cariera câştigând vineri, la Praga, al patrulea titlu la Campionatele Mondiale de patinaj artistic.

Julia Sauter, locul 22 la Campionatul Mondial. Sakamoto, al patrulea titlu mondial, înainte de retragere

La despărţirea de gheaţă, patinatoarea în vârstă de 25 de ani a avut o prestaţie plină de eleganţă pe un medley de piese Édith Piaf, care i-a adus 158,97 puncte, notează AFP.

La totalul celor două programe (programul scurt de miercuri şi programul liber de vineri), ea şi-a îmbunătăţit performanţa personală la 238,28 puncte. Conaţionala ei, Mone Chiba, a câştigat medalia de argint, în timp ce belgiana Nina Pinzarrone a creat surpriza câştigând medalia de bronz.

Reprezentanta României, Julia Sauter, a terminat competiţia pe locul 22, cu un total de 159.51 puncte. Sauter s-a clasat pe locul 23 la programul scurt şi pe locul 18 la programul liber.