Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally de la București și rămâne campion absolut - Antena Sport

Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally de la București și rămâne campion absolut

Alte sporturi | Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally de la București și rămâne campion absolut

Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally de la București și rămâne campion absolut

Publicat: 26 octombrie 2025, 13:41

Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally de la București și rămâne campion absolut

Leo Borlovan

Leo Borlovan s-a impus, la București, în fața a aproape 10.000 de spectatori, în marea finală a sezonului 2025 din Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată de legendarul Mihai Leu, și obține astfel al doilea titlu consecutiv de campion absolut.

Pe un monopost Funyo, pilotul în vârstă de 24 de ani a dominat cursa organizată în centrul Capitalei, în zona Ateneului Român, încă de la manșele de antrenamente, iar în manșele de concurs a fost singurul din competiție care a coborât cronometrul sub două minute la finalul celor 3,75 de kilometri.

Cu un timp oficial de 01:59,176, Borlovan a câștigat astfel Trofeul UniCredit Leasing 2025 și și-a asigurat astfel al doilea titlu consecutiv, o misiune ce părea imposibilă înaintea etapei. Principalul favorit și lider al campionatului, Dragoș Savloschi, a avut probleme tehnice și a avut o singură manșă toată ziua, încheind în cele din urmă pe locul 15 la general în etapa de la București.

Leo Borlovan a câștigat finala Super Rally

Podiumul ultimei etape din acest an a fost completat de Simone Tempestini (Porsche 997 RGT) și de Costel Cășuneanu (Skoda Fabia RXX), aceștia făcându-și revenirea în singurul campionat organizat pe circuit urban din România după aproape un an de pauză.

Campionul și-a păstrat titlul și la turisme, acolo unde Radu Benea (Ferrari 488 Challenge) a strâns punctele neceasare pentru a deveni campion pentru al doilea an consecutiv în cea mai aglomerată divizie din campionat.

Un total de 26 de piloți de top din cele mai importante discipline ale automobilismului sportive au lua startul în etapa finală a sezonului de super rally, campionatul organizat de AMC Racing sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Creat de Mihai Leu în 2017, campionatul își continuă acum povestea sub bagheta familiei acestuia, Anna Leu și Marco Leu.

„Sunt convins că de acolo de Sus, e mândru de ce am reușit să continuăm anul acesta. Este extrem de greu fără tata, dar vrem ca povestea să meargă mai departe. Fiecare etapă cred că a avut un număr și mai mare de spectatori, iar acum, la București, a fost record de când organizăm. Vom crește încet, încet și cu fiecare etapă mai punem o cărămidă pentru ca această competiție să devină un model în automobilismul sportiv românesc”, a declarat Marco Leu.

Campionatul Național de Super Rally a avut anul acesta etape la Alba Iulia, Timișoara, Hunedoara și București, strângând peste 30.000 de spectatori. Singurul campionat de automobilism sportiv transmis integral de o televiziune națională, super rally își va anunța calendarul pentru anul viitor în perioada imediat următoare.

