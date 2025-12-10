Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii” - Antena Sport

Federația Română de Canotaj a oferit un comunicat oficial după scandalul primelor ilegale. Curtea de Conturi a stabilit că primele de jumătate de milion de euro oferite angajaților nu au fost oferit în conformitate cu legile țării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultima ediție de Jocuri Olimpice, sunt ilegale.

Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale

Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.

Curtea de Conturi a stabilit că aceste prime nu au avut o bază legală în momentul în care au fost oferite, notează golazo.ro. Federația a precizat în comunicatul oferit că primele au fost acordate conform legii.

„Federația Română de Canotaj (FRC) înțelege să ofere urmatoarele clarificări cu privire la modul de acordare al premierilor și derularea activităților aferente performanțelor sportive din perioada vizată.