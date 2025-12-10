Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii” - Antena Sport

Federația Română de Canotaj a oferit un comunicat oficial după scandalul primelor ilegale. Curtea de Conturi a stabilit că primele de jumătate de milion de euro oferite angajaților nu au fost oferit în conformitate cu legile țării.
În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultima ediție de Jocuri Olimpice, sunt ilegale.
Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale
Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.
Curtea de Conturi a stabilit că aceste prime nu au avut o bază legală în momentul în care au fost oferite, notează golazo.ro. Federația a precizat în comunicatul oferit că primele au fost acordate conform legii.
„Federația Română de Canotaj (FRC) înțelege să ofere urmatoarele clarificări cu privire la modul de acordare al premierilor și derularea activităților aferente performanțelor sportive din perioada vizată.
F.R.C. subliniază că întreaga activitate de premiere, precum și toate procedurile administrative asociate, au fost derulate strict în litera și spiritul legii, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1447/2007 [ Norme financiare pentru activitatea sportivă reglementată prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 ].
Potrivit dispozițiilor articolului 34 alin. (1) din actul normativ menționat, care reglementează în mod explicit dreptul personalului din cadrul federațiilor sportive naționale de a beneficia de premii atunci când contribuie la obținerea performanțelor de podium la competiții majore:
„Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I – VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene (…) poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:
- a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupatşise acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz.”
FRC precizează că toate propunerile de premiere înaintate către COSR au respectat aceste prevederi legale, iar aprobarea lor finală a fost exclusiv responsabilitatea instituțiilor competente .
În ceea ce privește afirmațiile vehiculate potrivit cărora personalul Federației Române de Canotaj ar fi încasat „sume necuvenite” sau că aceste plăți ar fi fost efectuate „fără bază legală”, FRC subliniază că:
- Premierile acordate personalului F.R.C au fost justificate prin contribuția acestora la rezultatele obținute de loturile olimpice. Aspectele reținute de CC cu referire la „personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice”exceddispozițiile legale aplicabile. CC nu a identificat în concret normele legale pretins a fi fost încălcate de FRC. În ipoteza în care în legislația aplicabilă ar fi fost menționate aspectele redate de CC în Raport, FRC ar fi procedat la aplicarea prevederilor legale întocmai.
- FRC a colaborat și va continua să colaboreze si in viitor cu organismele de control și va pune la dispoziție toate documentele necesare pentru clarificarea oricăror aspecte semnalate.
Este important de menționat că structura performanței sportive în canotaj presupune un efort colectiv amplu, în care sunt implicați atât antrenori, specialiști și membri ai colectivelor tehnice, cât și personalul administrativ de suport. Contribuția acestor persoane este esențială pentru obținerea rezultatelor excepționale care au adus României medalii olimpice și mondiale.
FRC își reafirmă angajamentul față de respectarea strictă a legislației, gestionarea transparentă a resurselor publice și susținerea sportivilor și personalului care contribuie la performanță”, a transmis Federația Română de Canotaj.
