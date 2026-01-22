Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală - Antena Sport

Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Julia Sauter, sportiva de la patinaj artistic, va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere principală, care va avea loc la Milano.
Lotul complet al României pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev.
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă.
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milan
1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban.
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber.
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru.
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
Patru ceremonii de deschidere simultane în Italia
În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala , la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.
România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:
- Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
- Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno
- Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
- Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.
Sursa: News.ro
- Baza de canotaj „Florin Marian Enache” din Timișoara se află într-un moment critic
- Diferenţă uriaşă între România şi Danemarca! Ce l-a impresionat pe George Buricea la European: “Am crezut că nu înţeleg”
- Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: “Sabrina plângea”
- Răsturnare de situaţie! Cine va fi noul şef al Agenţiei Naţionale pentru Sport
- Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită