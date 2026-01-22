Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală - Antena Sport

Închide meniul
Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 15:44

Lotul României la Jocurile Olimpice de Iarnă / Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Julia Sauter, sportiva de la patinaj artistic, va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere principală, care va avea loc la Milano.

Lotul complet al României pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev.

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă.

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milan

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban.

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber.

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru.

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

Patru ceremonii de deschidere simultane în Italia

În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala , la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.

România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:

  • Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
  • Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno
  • Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
  • Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.

Sursa: News.ro

