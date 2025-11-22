Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore - Antena Sport

Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă.

După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor.

România – Cehia 37 – 30

Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8. În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12).

Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria.

Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie.România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie), a scris news.ro.