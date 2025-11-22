Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore - Antena Sport

Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă.
După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor.
România – Cehia 37 – 30
Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8. În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12).
Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria.
Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie.România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie), a scris news.ro.
Lotul României pentru Trofeul Carpați
- Selecționer: Ovidiu Mihăilă
- Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
- Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
- Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
- Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
- Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
- Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
