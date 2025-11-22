Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore

Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore

Daniel Işvanca Publicat: 22 noiembrie 2025, 19:29

Comentarii
Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore

Ovidiu Mihăilă / Sport Pictures

Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor.

România – Cehia 37 – 30

Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8. În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12).

Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria.

Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie.România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie), a scris news.ro.

Reclamă
Reclamă

Lotul României pentru Trofeul Carpați

  • Selecționer: Ovidiu Mihăilă
  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
Fanatik.ro
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
20:30
LIVE TEXTFCSB – Petrolul 0-0. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
20:27
Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
20:10
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Surpriza pregătită în FCSB – Petrolul
19:58
Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat
19:49
România – Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ”Stejari” într-un meci test
19:12
Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 4 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor