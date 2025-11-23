Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați - Antena Sport

Echipa națională de handbal feminin a României a terminat cu stil Trofeul Carpați, reușind să obțină cea de-a treia victorie consecutivă. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă s-a impus fără emoții în fața Austriei.

După victoriile cu Portugalia și Cehia, a venit și succesul contra naționalei Austriei, care a fost învinsă cu scorul de 37-28, după 20-18 la finalul primei reprize.

România – Austria 37 – 28

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv K. Pandza 8, Schlegel 5, Soltic 5, Egger 5, pentru Austria. În primul meci al zilei, Portugalia – Cehia, scor 41-29 (20-15).

La Trofeul Carpaţi, România a învins, în ordine, Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28). Au fost ultimele teste înaintea Campionatului Mondial din Germania şi Olanda, la care tricolorele pleacă direct de la Bistriţa cu un moral bun, dar şi cu planuri de organizare mai bună a defensivei, care nu a adus satisfacţie maximă în testele de la Trofeul Carpaţi.

Campionatul Mondial din Germania şi Olanda se desfăşoară între 26 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie), a scris news.ro.