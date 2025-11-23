Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați

Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 19:19

Comentarii
Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați

Ovidiu Mihăilă / SPORT PICTURES

Echipa națională de handbal feminin a României a terminat cu stil Trofeul Carpați, reușind să obțină cea de-a treia victorie consecutivă. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă s-a impus fără emoții în fața Austriei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoriile cu Portugalia și Cehia, a venit și succesul contra naționalei Austriei, care a fost învinsă cu scorul de 37-28, după 20-18 la finalul primei reprize.

România – Austria 37 – 28

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv K. Pandza 8, Schlegel 5, Soltic 5, Egger 5, pentru Austria. În primul meci al zilei, Portugalia – Cehia, scor 41-29 (20-15).

La Trofeul Carpaţi, România a învins, în ordine, Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28). Au fost ultimele teste înaintea Campionatului Mondial din Germania şi Olanda, la care tricolorele pleacă direct de la Bistriţa cu un moral bun, dar şi cu planuri de organizare mai bună a defensivei, care nu a adus satisfacţie maximă în testele de la Trofeul Carpaţi.

Campionatul Mondial din Germania şi Olanda se desfăşoară între 26 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie), a scris news.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”
Fanatik.ro
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”
19:10
McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
18:55
CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele de start. Louis Munteanu este titular
18:48
Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei”
18:46
Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB
17:59
Ianis Hagi, inexistent în ultimul meci jucat de Alanyaspor. Nota primită de român
17:54
Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 4 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 5 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor