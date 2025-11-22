România - Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ''Stejari'' într-un meci test - Antena Sport

Naţionala de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfăşurat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti.
”Stejarii” au reuşit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) şi Thomas Creţu (78), toate transformate de Alin Conache.
România – Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ”Stejari” într-un meci test
Pentru ”los teros” au reuşit patru încercări, semnate de German Kessler (15), Bautista Basso (19), Manuel Diana (44) şi Lucas Bianchi (67), toate transformate de Santiago Alvarez, care a punctat şi dintr-o lovitură de pedeapsă (61).
Echipa noastră a mai marcat două eseuri, prin Jason Tomane (36) şi Alin Conache (48), dar ambele au fost anulate după arbitrajul video.
Meciul a fost ultimul pentru Cristi Chirica, el anunţându-şi retragerea din echipa naţională.
România, locul 21 în lume, şi Uruguay, ocupanta locului 15 mondial, s-au întâlnit de 16 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, iar şase, dintre care ultimele cinci partide, au fost câştigate de ”los teros”.
Ultima întâlnire a avut loc chiar în urma cu patru luni, la Montevideo, în cadrul turneului de vară al echipei României, când gazdele s-au impus în mod categoric (70-8).
În meciurile test de luna aceasta, România a învins Canada cu 31-21, dar a pierdut în faţa Statelor Unite, cu 18-26.
- România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (Mont De Marsan), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (căpitan; Massy), 6. Cristi Boboc (CSA Steaua), 7. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckely Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Nicolas Onuţu (CS Annonay), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara).
Rezerve: 16. Robert Irimescu (West Harbour Australia), 17. Vasile Bălan (CSA Steaua), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 20. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), 23. Fonovai Tangimana (CS Dinamo).
Staff tehnic: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor secund – atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre – antrenor secund – apărare şi skills, Juan Pablo Orlandi – antrenor secund – înaintare, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic asistent şi data scientist, Daniel Carpo – preparator fizic şi data scientist, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut, Gilles Soirat – video analist, Fabian Bunu – video analist.
- Uruguay: 1. Mateo Perillo, 2. German Kessler, 3. Reinaldo Piussi, 4. Felipe Aliaga, 5. Manuel Leindekar, 6. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana, 9. Santiago Alvarez, 10. Felipe Etcheverry, 11. Juan Manuel Alonso, 12. Andres Vilaseca, 13. Joaquin Suarez, 14. Bautista Basso, 15. Francisco Gonzalez Capdevila. Selecţioner: Rodolfo Ambrosio.
Rezerve: 16. Joaquin Myszka, 17. Francisco Suarez, 18. Ignacio Peculo, 19. Manuel Rosmarino, 20. Lucas Bianchi, 21. Carlos Deus, 22. Jean Cotarmanac’h, 23. Icaro Amarillo.
Arbitru: Jeremy Rozier (Franţa)
