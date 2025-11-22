România - Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ''Stejari'' într-un meci test - Antena Sport

Naţionala de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfăşurat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Stejarii” au reuşit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) şi Thomas Creţu (78), toate transformate de Alin Conache.

România – Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ”Stejari” într-un meci test

Pentru ”los teros” au reuşit patru încercări, semnate de German Kessler (15), Bautista Basso (19), Manuel Diana (44) şi Lucas Bianchi (67), toate transformate de Santiago Alvarez, care a punctat şi dintr-o lovitură de pedeapsă (61).

Echipa noastră a mai marcat două eseuri, prin Jason Tomane (36) şi Alin Conache (48), dar ambele au fost anulate după arbitrajul video.

Meciul a fost ultimul pentru Cristi Chirica, el anunţându-şi retragerea din echipa naţională.