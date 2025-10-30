Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: "Este cel mai bun an din cariera mea" - Antena Sport

Mihaela Cambei a reuşit o nouă performanţă incredibilă. Vicecampioana olimpică a participat zilele trecute la Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania), acolo unde a obţinut trei medalii de aur.
Ea s-a impus la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut aurul cu 205 kg.
Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: “Atâta timp cât fac sport, planul meu e să fiu pe locul 1”
Joi, delegaţia României a revenit în ţară, după ce tricolorii au obţinut şi alte trei medalii de bronz. Cambei a devenit un adevărat exemplu pentru ceilalţi sportivi din România, iar sportiva care a obţinut o medalie de aur şi două de argint la Mondialele din Norvegia de la începutul lunii octombrie este convinsă că aceştia vor face o treabă bună.
Cambei nu renunţă la visul ei de a cuceri aurul olimpic şi, după câteva zile de odihnă, ea va reveni în sala de antrenament:
“Mai pot, cu siguranţă. Atâta timp cât fac sport, planul meu e să fiu pe locul 1. Deja e cunoaşte lumea după acest sunet (n.r. al medaliilor). Este un sentiment minunat pentru că iubesc ceea ce fac şi îmi place foarte mult să concurez, iar atunci când reuşesc este o mândrie foarte mare.
(n.r. îi stimulezi şi pe colegii tăi mai mici?) Eu spun că încurajez foarte mult prin ambiţia mea şi curajul meu şi sper din suflet să mă urmeze în acest lucru şi cred că vor face o treabă foarte bună.
Nu a fost mai greu ca la Mondiale. Eu nu am mers să am o luptă cu colegele mele, cu adversarele mele, ci mai mult pentru rezultatele mele şi de la o competiţie la alta să fiu cât mai bună. Da, este cel mai bun an din cariera mea. Cu medalii la total, la Mondiale şi peste tot.
Într-adevăr, îmi lipseşte aurul olimpic, dar eu mă mulţumesc cu ceea ce am. Lupt în continuare şi muncesc pentru visele mele. Acum, cum vrea Dumnezeu.
(n.r. încercarea de a urca în greutate) Este o provocare foarte mare pentru mine momentan, dar această provocare cred că o să o rezolv.
Planul pentru mine e să mă odihnesc câteva zile, să mă duc acasă, să îmi rezolv treburile pe care le mai am şi după înapoi la antrenamente. Am avut tot timpul liber la mâncare, eu nu pot să mănânc, la mine e problema”, a declarat Mihaela .
