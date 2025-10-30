Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: "Este cel mai bun an din cariera mea" - Antena Sport

Mihaela Cambei a reuşit o nouă performanţă incredibilă. Vicecampioana olimpică a participat zilele trecute la Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania), acolo unde a obţinut trei medalii de aur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ea s-a impus la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut aurul cu 205 kg.

Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: “Atâta timp cât fac sport, planul meu e să fiu pe locul 1”

Joi, delegaţia României a revenit în ţară, după ce tricolorii au obţinut şi alte trei medalii de bronz. Cambei a devenit un adevărat exemplu pentru ceilalţi sportivi din România, iar sportiva care a obţinut o medalie de aur şi două de argint la Mondialele din Norvegia de la începutul lunii octombrie este convinsă că aceştia vor face o treabă bună.

Cambei nu renunţă la visul ei de a cuceri aurul olimpic şi, după câteva zile de odihnă, ea va reveni în sala de antrenament:

“Mai pot, cu siguranţă. Atâta timp cât fac sport, planul meu e să fiu pe locul 1. Deja e cunoaşte lumea după acest sunet (n.r. al medaliilor). Este un sentiment minunat pentru că iubesc ceea ce fac şi îmi place foarte mult să concurez, iar atunci când reuşesc este o mândrie foarte mare.