“Următorul pas, titlul mondial”. Kimi Antonelli a făcut anunțul la întoarcerea în Italia după prima sa victorie

Kimi Antonelli s-a întors luni în Italia după ce a reușit duminică să câștige prima sa cursă de Formula 1 în cadrul Marelui Premiu al Chinei. Extrem de entuziasmat pentru reușita sa, pilotul de doar 19 ani de la Mercedes a dezvăluit că după ce a terminat prima dată pe primul loc într-un Grand Prix, acum se gândește la un titlu mondial.
Marele Premiu al Chinei a fost marcat de victoria magistrată a lui Kimi Antonelli de la Shanghai. După o cursă în care a făcut o singură gafă majoră, italianul a câștigat prima sa cursă în F1 și a devenit al doilea cel mai tânăr sportiv care reușește așa ceva, fiind devansat doar de Max Verstappen.
Declarațiile date de Kimi Antonelli din Italia după cursa din China
La o zi după triumful din Shanghai, Antonelli s-a întors în Italia, la Bologna, orașul său natal. De pe aeroport, adolescentul a dezvăluit că ce a reușit să facă pe tărâm asiatic a contribuit la ce a însemnat cea mai frumoasă zi din viața sa.
În ceea ce privește o eventuală discuție despre titlu, Antonelli a abordat un discurs diferit față de cel pe care l-a avut la interviul acordat imediat după victorie. Dacă atunci nu a spus clar că se gândește la triumful în “Marele Circ”, acum și-a exprimat dorința mult mai clar.
“Cea mai bună zi din viața mea de până acum. Să câștig primul meu Grand Prix e o realizare a unuia dintre cele mai mari visuri ale mele de când am început să pilotez, dar e doar începutul.
Am fost surprins de dedicația lui Jannik Sinner. Chiar am apreciat-o, a fost drăguț, i-am mulțumit. Sunt foarte fericit cu această victorie, am adus steagul italian înapoi pe prima treapă a podiumului.
E un punct de plecare, suntem pe drumul cel bun, dar nu va fi ușor. Acum urmează următorul pas, titlul mondial, care e cel mai mare și cel mai dificil, dar sunt convins că dacă vom face totul corect, putem să îl atingem“, a spus pilotul de doar 19 ani, potrivit gazzetta.it.
Odată cu Marele Premiu al Chinei, Antonelli și-a menținut poziția a doua în clasamentul general al piloților, însă s-a apropiat la patru puncte de liderul George Russell. Acțiunea din “Marele Circ” continuă peste două săptămâni, în weekend-ul 27-29 martie, atunci când are loc Marele Premiu al Japoniei.
