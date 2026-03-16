“Următorul pas, titlul mondial”. Kimi Antonelli a făcut anunțul la întoarcerea în Italia după prima sa victorie

Kimi Antonelli s-a întors luni în Italia după ce a reușit duminică să câștige prima sa cursă de Formula 1 în cadrul Marelui Premiu al Chinei. Extrem de entuziasmat pentru reușita sa, pilotul de doar 19 ani de la Mercedes a dezvăluit că după ce a terminat prima dată pe primul loc într-un Grand Prix, acum se gândește la un titlu mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Chinei a fost marcat de victoria magistrată a lui Kimi Antonelli de la Shanghai. După o cursă în care a făcut o singură gafă majoră, italianul a câștigat prima sa cursă în F1 și a devenit al doilea cel mai tânăr sportiv care reușește așa ceva, fiind devansat doar de Max Verstappen.

Declarațiile date de Kimi Antonelli din Italia după cursa din China

La o zi după triumful din Shanghai, Antonelli s-a întors în Italia, la Bologna, orașul său natal. De pe aeroport, adolescentul a dezvăluit că ce a reușit să facă pe tărâm asiatic a contribuit la ce a însemnat cea mai frumoasă zi din viața sa.

În ceea ce privește o eventuală discuție despre titlu, Antonelli a abordat un discurs diferit față de cel pe care l-a avut la interviul acordat imediat după victorie. Dacă atunci nu a spus clar că se gândește la triumful în “Marele Circ”, acum și-a exprimat dorința mult mai clar.

“Cea mai bună zi din viața mea de până acum. Să câștig primul meu Grand Prix e o realizare a unuia dintre cele mai mari visuri ale mele de când am început să pilotez, dar e doar începutul.