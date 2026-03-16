“Incalificabil! Va fi sancționat”. Andrei Nicolescu, decizie radicală luată în privința unui angajat al clubului

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Ștefan Știucă, crainicul clubului, va fi amdendat după o serie de declarații derapante făcute în studioul 48TV. Angajat în cadrul clubului alb-roșu, acesta a adresat cuvinte extrem de dure alături de ceilalți realizatori, Cătălin Alexandru și Sorin Badea, ca urmare a ce s-a întâmplat în derby-ul pierdut cu Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 3-2 în derby-ul primei etape din play-off, la capătul unui duel în care alb-roșii au acuzat o greșeală mare de arbitraj. “Câinii” au considerat că golul al doilea al giuleștenilor marcat de Petrila ar fi trebuit să fie anulat pentru un fault comis de Borza asupra lui Musi.

Declarațiile agresive făcute în studioul 48TV

Tensiunea legată de eșecul de sub Podul Grant a lăsat urme și în studioul 48TV, unde Ștefan Știucă, Cătălin Alexandru și Sorin Badea au avut un discurs extrem de agresiv. Realizatorii emisiunii nu s-au ferit de cuvinte, crainicul alb-roșiilor afirmând următoarele:

“Domnul și doamna Șucu, vă rog eu frumos, pregătiți o serie de 4-5 tricouri vișinii, frumoase, faceți-i-le cadou lui Istvan. Să-i dea cineva acestui om un tricou cu Rapid.

Nu vă e rușine? Vă p****i pe munca noastră, vă c****i pe efortul jucătorilor, vă p****i pe ce construim aici? Nicolescu nu e președintele Uniunii Patronatelor? E o situație că nu e miliardar? Ce vă deranjează? Să facem cum a făcut Dănuț Coman? Ce trebuie să se întâmple? De ce vă bateți joc de noi?