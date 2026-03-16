“Incalificabil! Va fi sancționat”. Andrei Nicolescu, decizie radicală luată în privința unui angajat al clubului

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Ștefan Știucă, crainicul clubului, va fi amdendat după o serie de declarații derapante făcute în studioul 48TV. Angajat în cadrul clubului alb-roșu, acesta a adresat cuvinte extrem de dure alături de ceilalți realizatori, Cătălin Alexandru și Sorin Badea, ca urmare a ce s-a întâmplat în derby-ul pierdut cu Rapid.
Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 3-2 în derby-ul primei etape din play-off, la capătul unui duel în care alb-roșii au acuzat o greșeală mare de arbitraj. “Câinii” au considerat că golul al doilea al giuleștenilor marcat de Petrila ar fi trebuit să fie anulat pentru un fault comis de Borza asupra lui Musi.
Declarațiile agresive făcute în studioul 48TV
Tensiunea legată de eșecul de sub Podul Grant a lăsat urme și în studioul 48TV, unde Ștefan Știucă, Cătălin Alexandru și Sorin Badea au avut un discurs extrem de agresiv. Realizatorii emisiunii nu s-au ferit de cuvinte, crainicul alb-roșiilor afirmând următoarele:
“Domnul și doamna Șucu, vă rog eu frumos, pregătiți o serie de 4-5 tricouri vișinii, frumoase, faceți-i-le cadou lui Istvan. Să-i dea cineva acestui om un tricou cu Rapid.
Nu vă e rușine? Vă p****i pe munca noastră, vă c****i pe efortul jucătorilor, vă p****i pe ce construim aici? Nicolescu nu e președintele Uniunii Patronatelor? E o situație că nu e miliardar? Ce vă deranjează? Să facem cum a făcut Dănuț Coman? Ce trebuie să se întâmple? De ce vă bateți joc de noi?
Ne cerem scuze că suntem în starea asta, pur și simplu nu putem înțelege. E viciere de rezultat“, a fost discursul lui Știucă.
Andrei Nicolescu îi pregătește o amendă lui Ștefan Știucă
Prezent în cadrul unei emisiuni luni după-amiază, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că va lua o măsură radicală și îl va amenda pe crainic pentru cele spuse.
“E incalificabil! Am vorbit cu Ștefan (n.r. – Știucă). Au fost două expresii punctuale pentru care va primi o sancțiune din partea clubului.
El e un artist, dar pentru cele două expresii punctuale… va fi sancționat. Pe celelalte le pot înțelege, a făcut o trimitere“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit digisport.ro.
În urma meciului dintre Rapid și Dinamo, giuleștenii au urcat pe primul loc, peste Universitatea Craiova, în timp ce alb-roșiii au rămas pe ultima poziție, după ce au fost devansați de FC Argeș, care a învins fomrația din Oltenia.
