Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Moto | Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu

Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu

Alex Ioniță Publicat: 18 septembrie 2025, 20:53

Comentarii
Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu

Peste 100 de piloți și-au anunțat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge, acolo unde toți ochii vor fi ațintiți spre lupta de la divizia turismelor, unde Radu Benea, cu Ferrari 488 Challenge, ocupă fotoliul de lider și vrea să își consolideze poziția în weekend.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria magnifică de la Mediaș, acolo unde a avut parte de o revenire remarcabilă, fiind chiar și aproape de o victorie la open, pilotul timișorean de la Canova Racing a urcat pe prima poziție, depășindu-l cu 6 puncte pe Costel Cășuneanu în clasamentul Categoriei I, cea dedicată turismelor și unde, de altfel, sunt cei mai mulți participanți în campionat.

Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov

Cu 103 puncte acumulate, Benea are 6 lungimi avans față de Cășuneanu înaintea etapei de la Râșnov, însă pe acest traseu contracandidatul său este un specialist, asigurându-și victoria în etapa inaugurală din acest sezon.

„Va fi un sfârșit de săptămână foarte interesant pentru că lupta pentru titlu e deschisă și se poate întâmpla orice. Va fi vreme frumoasă la Râșnov, așa că vom da totul pentru victorie, așa cum s-a întâmplat la fiecare cursă din acest an”, a spus Benea înainte de startul oficial al cursei de la poalele cetății medievale.

Anul trecut, timișoreanul a obținut titlul de vicecampion la turisme, fiind depășit doar de Alexandru Pițigoi, care acum se află pe locul 3 în clasament, la 30 de puncte în urmă. „Cred că și el trebuie considerat cu șanse la titlu, fiindcă în motorsport orice greșeală poate schimba întreg clasamentul. Eu mă voi concentra pe ce avem de făcut”, a adăugat Benea, care se află în fața celei mai mari performanțe din carieră.

Reclamă
Reclamă

Nu doar Radu Benea luptă pentru a încheia sezonul în postura de campion, ci și mezinul Canova Racing, Nicolas Benea (17 ani), care e lider autoritar atât în clasamentul juniorilor, cât și la clasa 6B. Cu un rezultat bun în acest weekend la Râșnov, Nicolas poate deveni, matematic, cel mai tânăr campion la juniori din istoria campionatului de viteză în coastă, la numai 17 ani și 10 luni, la un an după ce a reușit o performanță similară în divizia debutanților.

Tânărul timișorean are nevoie de o clasare pe podiumul juniorilor în etapa de la Râșnov, pe un traseu unde, în primăvară, a reușit prima sa victorie, pentru a fi sigur că va sărbători titlul de campion în acest an cu o etapă înainte de final.

Râșnov-Brașov Challenge va debuta sâmbătă cu manșele de antrenamente și calificări, în timp ce duminică, la ora 13:30, sunt programate să aibă loc cele două manșe oficiale de concurs, care vor stabili câștigătorii. Traseul de concurs este amenajat pe drumul dintre Râșnov și Poiana Brașov.

Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieriTactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Observator
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
22:45
LIVE SCORENewcastle – Barcelona și Manchester City – Napoli se joacă ACUM! Primele rezultate ale serii de Champions League
22:43
Florin Marin a murit la 72 de ani!
22:04
Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta
21:28
Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”
21:19
Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana
20:48
Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 6 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”