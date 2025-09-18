Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu - Antena Sport

Peste 100 de piloți și-au anunțat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge, acolo unde toți ochii vor fi ațintiți spre lupta de la divizia turismelor, unde Radu Benea, cu Ferrari 488 Challenge, ocupă fotoliul de lider și vrea să își consolideze poziția în weekend.

După victoria magnifică de la Mediaș, acolo unde a avut parte de o revenire remarcabilă, fiind chiar și aproape de o victorie la open, pilotul timișorean de la Canova Racing a urcat pe prima poziție, depășindu-l cu 6 puncte pe Costel Cășuneanu în clasamentul Categoriei I, cea dedicată turismelor și unde, de altfel, sunt cei mai mulți participanți în campionat.

Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov

Cu 103 puncte acumulate, Benea are 6 lungimi avans față de Cășuneanu înaintea etapei de la Râșnov, însă pe acest traseu contracandidatul său este un specialist, asigurându-și victoria în etapa inaugurală din acest sezon.

„Va fi un sfârșit de săptămână foarte interesant pentru că lupta pentru titlu e deschisă și se poate întâmpla orice. Va fi vreme frumoasă la Râșnov, așa că vom da totul pentru victorie, așa cum s-a întâmplat la fiecare cursă din acest an”, a spus Benea înainte de startul oficial al cursei de la poalele cetății medievale.

Anul trecut, timișoreanul a obținut titlul de vicecampion la turisme, fiind depășit doar de Alexandru Pițigoi, care acum se află pe locul 3 în clasament, la 30 de puncte în urmă. „Cred că și el trebuie considerat cu șanse la titlu, fiindcă în motorsport orice greșeală poate schimba întreg clasamentul. Eu mă voi concentra pe ce avem de făcut”, a adăugat Benea, care se află în fața celei mai mari performanțe din carieră.