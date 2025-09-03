McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship - Antena Sport

McLaren vrea să dea o lovitură în World Endurance Championship. Concret, reprezentanții echipei sunt în discuții cu Mick Schumacher, care este legitimat, în prezent, la Alpine.

McLaren se pregătește de revenirea în World Endurance Championship, în 2027. Constructorul britanic vrea să înceapă noul drum alături de Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher.

McLaren îl vrea pe Mick Schumacher

Potrivit informațiilor oferite de autogear.pt, primele negocieri dintre oficialii lui McLaren și Mick Schumacher au fost pozitive. Astfel, plecarea acestuia de la Alpine s-ar putea concretiza, în perioada următoare.

Totuși, un angajament cu McLaren ar fi sinonim cu o posibilă revenire în Formula 1 pentru Mick Schumacher. Pilotul a făcut spectacol în World Endurance Championship, însă nu ar fi considerat o soluție pentru „Marele Circ” de către constructorul britanic.

Până în momentul de față, pilotul de 26 de ani a impresionat la Alpine. Acesta a făcut spectacol la clasa hypercar, reușind trei podiumuri în doar 5 curse din actualul sezon.