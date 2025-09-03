McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship - Antena Sport

McLaren vrea să dea o lovitură în World Endurance Championship. Concret, reprezentanții echipei sunt în discuții cu Mick Schumacher, care este legitimat, în prezent, la Alpine.
McLaren se pregătește de revenirea în World Endurance Championship, în 2027. Constructorul britanic vrea să înceapă noul drum alături de Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher.
McLaren îl vrea pe Mick Schumacher
Potrivit informațiilor oferite de autogear.pt, primele negocieri dintre oficialii lui McLaren și Mick Schumacher au fost pozitive. Astfel, plecarea acestuia de la Alpine s-ar putea concretiza, în perioada următoare.
Totuși, un angajament cu McLaren ar fi sinonim cu o posibilă revenire în Formula 1 pentru Mick Schumacher. Pilotul a făcut spectacol în World Endurance Championship, însă nu ar fi considerat o soluție pentru „Marele Circ” de către constructorul britanic.
Până în momentul de față, pilotul de 26 de ani a impresionat la Alpine. Acesta a făcut spectacol la clasa hypercar, reușind trei podiumuri în doar 5 curse din actualul sezon.
McLaren îşi schimbă numele
Echipa McLaren îşi va schimba numele din sezonul următor! Parteneriatul îi va aduce 100 de milioane de dolari pe an.
Parteneriatul cu Mastercard este deja în vigoare, dar din următorul sezon McLaren îşi va schimba şi denumirea, în „McLaren Mastercard Formula 1 Team”. Este pentru prima oară din 2013, de când s-a încheiat colaborarea cu Vodafone, când McLaren are un sponsor principal.
„Vom crea o inițiativă globală, Team Priceless, care va permite suporterilor McLaren să se apropie mai mult de acțiunea din cadrul echipei. Pregătim programe speciale în timpul anumitor weekenduri de cursă, inclusiv întâlniri cu piloții și activități legate de cultura orașelor gazdă”, a declarat McLaren, într-un comunicat.
Şeful McLaren, Zak Brown, s-a declarat foarte entuziasmat de acest parteneriat, cu ajutorul căruia susţine că echipa le va putea oferi experienţe de neuitat fanilor.
„Fanii noștri sunt cei mai importanți pentru noi. Cu ajutorul Mastercard, le putem oferi experiențe de neuitat și îi putem aduce mai aproape de acțiune. A avea un astfel de partener reprezintă un pas important înainte.
Mastercard ne împărtășește pasiunea și valorile. Acest parteneriat ne va oferi condițiile ideale pentru a continua să creștem, atât pe circuit, cât și în afara lui. Abia aștept să văd echipa Priceless în acțiune în 2026”, a declarat şeful McLaren.
- Pilotul spaniol Pau Alsina a murit la numai 17 ani după un accident pe circuitul Aragon!
- Jorge Martin a ajuns la spital, după o căzătură „horror” în MP al Qatarului. Care este starea campionului din Moto GP
- Race of Champions 2025 | Sebastian Loeb a câştigat întrecerea individuală. Franţa s-a impus în competiţia pe ţări
- Sebastian Vettel, savuros înainte de Race of Champions: „E ca mersul pe bicicletă, nu-l uiți niciodată!”
- Marc Marquez, victorie în primul Grand Prix al sezonului