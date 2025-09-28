Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi - Antena Sport

Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat duminică titlul mondial, al şaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia.

La 32 de ani, Marc Marquez (Ducati) şi-a concretizat sezonul extraordinar din 2025, câştigând al şaptelea titlu mondial în MotoGP, primul din 2019 încoace.

Marc Marquez, alături de Valentino Rossi

Spaniolul nu avea nevoie să câştige duminică şi a terminat pe locul 2. A fost suficient, deoarece fratele său Alex (Ducati Gresini), singurul său rival pentru titlu, a terminat pe locul 6.

Marc şi-a pus capul în mâini după ce a trecut linia de sosire şi, când a realizat amploarea realizării sale, spaniolul emoţionat a ţipat. Apoi s-a oprit în faţa unui ecran uriaş şi, cu lacrimi în ochi, a urmărit un montaj al luptelor sale din ultimii şase ani, care au inclus peste 100 de accidente şi patru operaţii, în timp ce şi-a recâştigat titlul după 2184 de zile.

El se alătură legendarului italian Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu şapte titluri în categoria “regină” a motociclismului şi se apropie de recordul unui alt italian ilustru, Giacomo Agostini, care a fost încoronat de opt ori. În total, el are nouă titluri mondiale, inclusiv cele din 125 cm3 în 2010 şi Moto2 în 2012.