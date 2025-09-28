Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 10:49

Marc Marquez, alături de al șaptelea său titlu mondial / Profimedia

Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat duminică titlul mondial, al şaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia.

La 32 de ani, Marc Marquez (Ducati) şi-a concretizat sezonul extraordinar din 2025, câştigând al şaptelea titlu mondial în MotoGP, primul din 2019 încoace.

Marc Marquez, alături de Valentino Rossi

Spaniolul nu avea nevoie să câştige duminică şi a terminat pe locul 2. A fost suficient, deoarece fratele său Alex (Ducati Gresini), singurul său rival pentru titlu, a terminat pe locul 6.

Marc şi-a pus capul în mâini după ce a trecut linia de sosire şi, când a realizat amploarea realizării sale, spaniolul emoţionat a ţipat. Apoi s-a oprit în faţa unui ecran uriaş şi, cu lacrimi în ochi, a urmărit un montaj al luptelor sale din ultimii şase ani, care au inclus peste 100 de accidente şi patru operaţii, în timp ce şi-a recâştigat titlul după 2184 de zile.

El se alătură legendarului italian Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu şapte titluri în categoria “regină” a motociclismului şi se apropie de recordul unui alt italian ilustru, Giacomo Agostini, care a fost încoronat de opt ori. În total, el are nouă titluri mondiale, inclusiv cele din 125 cm3 în 2010 şi Moto2 în 2012.

Este imposibil să vorbesc. Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit. Astăzi sunt împăcat cu mine însumi. Am făcut greşeli mari în cariera mea, am vrut să revin prea repede. Apoi am luptat, am luptat, am luptat şi am câştigat din nou“, a afirmat Marquez, potrivit news.ro.

Victoria la Motegi a revenit lui Francesco Bagnaia (Ducati), deja câştigător al sprintului de sâmbătă, care a semnat astfel al doilea său succes din acest sezon, după Austin, la sfârşitul lunii martie.

