Răsturnare de situaţie! Cine va fi noul şef al Agenţiei Naţionale pentru Sport - Antena Sport

Bogdan Matei şi-a dat demisia în luna decembrie din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. În locul acestuia, preşedinte interimat a fost numit Thomas Moldovan, cel care ocupa funcţia de vicepreşedinte înainte.

La o lună distanţă însă, Bogdan Matei va reveni în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, potrivit gsp.ro, iar anunţul oficial ar urma să se facă zilele următoare.

Bogdan Matei revine la şefia ANS

În ceea ce îl priveşte pe Thomas Moldovan, cel care a fost preşedintele interimar ANS în ultimele zile, el va reveni în funcţia de vicepreşedinte, după ce Bogdan Matei va reveni, în mod oficial, la conducerea instituţiei.

Pe 17 decembrie, Bogdan Matei a anunţat că renunţă la şefia ANS din cauza unor probleme personale:

“Mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict personale, nu au legătură cu nimic altceva. Este o problemă de familie, o problemă de sănătate şi nimic mai mult. Eu ţin să le mulţumesc tuturor celor din lumea sportului pentru tot ceea ce fac, le doresc mult succes şi Sărbători Fericite”, spunea Bogdan Matei, la vremea respectivă.