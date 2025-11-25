FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin - Antena Sport

Închide meniul
FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 16:29

Naționala de handbal feminin a României / Sportpictures

Naționala României  va participa la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, iar Federația Română de Handbal a anunțat lotul de jucătoare pentru competiția care începe pe data de 26 noiembrie.

Toate cele 18 jucătoare convocate la lot de selecționerul Ovidiu Mihăilă evoluează în campionatul intern, iar trei dintre acestea sunt jucătoare naturalizate.

România, pregătită de CM din Olanda și Germania

Naționala de handbal feminin a României a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, alături de Croația, Japonia și selecționata Danemarcei.

Toate cele trei meciuri vor avea loc în Ahoy Arena din Rotterdam, iar selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat deja lotul de 18 jucătoare pentru această competiție.

Înainte de prezența la turneul final, România a câștigat la pas Trofeul Carpați, după ce a înregistrat victorii pe linie: 40-28 cu Portugalia, 37-30 cu Cehia și 37-28 cu Austria.

Lotul României:

  • Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
  • Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
  • Centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Programul României în Grupa A:

  • 27 noiembrie, ora 19:00 România – Croația
  • 29 noiembrie, ora 19:00 România – Japonia
  • 1 decembrie, ora 21:30 Danemarca – România
