FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin - Antena Sport

Naționala României va participa la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, iar Federația Română de Handbal a anunțat lotul de jucătoare pentru competiția care începe pe data de 26 noiembrie.

Toate cele 18 jucătoare convocate la lot de selecționerul Ovidiu Mihăilă evoluează în campionatul intern, iar trei dintre acestea sunt jucătoare naturalizate.

România, pregătită de CM din Olanda și Germania

Naționala de handbal feminin a României a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, alături de Croația, Japonia și selecționata Danemarcei.

Toate cele trei meciuri vor avea loc în Ahoy Arena din Rotterdam, iar selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat deja lotul de 18 jucătoare pentru această competiție.

Înainte de prezența la turneul final, România a câștigat la pas Trofeul Carpați, după ce a înregistrat victorii pe linie: 40-28 cu Portugalia, 37-30 cu Cehia și 37-28 cu Austria.