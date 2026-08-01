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Situaţie incredibilă: echipa de tradiţie din Europa a fost cumpărată cu doar un euro şi a evitat dramatic falimentul

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 10:53

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Situaţie incredibilă: echipa de tradiţie din Europa a fost cumpărată cu doar un euro şi a evitat dramatic falimentul

Fanii lui Bordeaux, în timpul unui meci/ Profimedia

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Situaţie incredibilă la o echipă de tradiţie din Europa. Bordeaux a fost cumpărată cu doar un euro şi a reuşit să evite dramatic falimentul.

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Bordeaux avea datorii de zece milioane de euro şi în cazul în care nu ar fi fost achitate, clubul ar fi ajuns într-o situaţie dezastruoasă. Ziua de 31 iulie era ultima în care suma s-ar fi putut plăti, pentru ca echipa să nu ajungă în faliment.

Bordeaux a fost cumpărată cu doar un euro şi a evitat falimentul

Bordeaux a primit o nouă şansă chiar în ultima zi, fiind cumpărată de un grup de investitori britanici. Aceştia i-au plătit suma simbolică de doar un euro lui Gerard Lopez, fostul proprietar al echipei de tradiţie din Franţa.

Presa franceză a dezvăluit că britanicii, noii proprietari de la Bordeaux, au fost nevoiţi să scoată imediat din buzunare zece milioane de euro pentru ca echipa să se salveze şi să poată continua în ligile inferioare din Franţa.

Federaţia de Fotbal din Franţa urmează să facă anunţul oficial în ceea ce o priveşte pe Bordeaux, urmând ca echipa să fie înscrisă în ligile naţionale. Luna trecută, clubul francez de tradiţie a fost retrogradat în liga a şasea, la nivel regional, din liga a patra.

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Înainte să ajungă în această situaţie dramatică, Bordeaux a cucerit şase titlu în Franţa, patru Cupe, trei Cupe ale Ligii şi două Supercupe. Înfiinţată în 1881, Bordeaux a evoluat în multe sezoane în competiţiile europene, având în componenţă jucători de top, precum Zinedine Zidane sau Christophe Dugarry.

În 2022, Bordeaux a ajuns în liga a doua, de unde a pornit dezastrul, de la sezon la sezon. Ultima trofeu cucerit de francezi a fost Cupa Franţei, în 2013.

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