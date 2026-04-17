Sala Sporturilor cu “subsolul inundat şi crăpături vizibile” care a devenit un pericol uriaş pentru fani

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, a avertizat că Sala Sporturilor din Constanţa reprezintă un risc pentru persoanele care îi trec pragul şi a precizat subsolul acesteia este inundat, iar crăpăturile, care sunt vizibile inclusiv la nivelul faţadei, indică probleme structurale care nu pot fi ignorate.

”Sala Sporturilor din Constanţa reprezintă, la acest moment, un risc real pentru siguranţa persoanelor care îi trec pragul. Subsolul este inundat, iar crăpăturile vizibile, inclusiv la nivelul faţadei, indică probleme structurale care nu pot fi ignorate. Cu toate acestea, există puncte de vedere potrivit cărora menţinerea acestei situaţii ar fi justificată, aspect care ridică serioase semne de întrebare cu privire la modul în care este înţeleasă noţiunea de siguranţă publică”, a transmis Horia Constantinescu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Sala Sporturilor din Constanţa, pericol public: “O expunere directă la riscul producerii unei tragedii”

El a precizat că ignorarea acestor semnale nu mai poate fi tratată ca o întârziere administrativă.

”Într-un spaţiu în care se organizează frecvent evenimente la care participă tineri şi copii, ignorarea acestor semnale nu mai poate fi tratată ca o simplă întârziere administrativă, ci ca o expunere directă la riscul producerii unei tragedii. Invocarea lipsei fondurilor pentru continuarea investigaţiilor nu poate justifica menţinerea unei situaţii care impune intervenţie imediată. Situaţia actuală este rezultatul unor decizii administrative succesive, inclusiv în ceea ce priveşte autorizarea construcţiilor din zonă, care au afectat sistemul de drenaj al apelor subterane”, a explicat Horia Constantinescu.