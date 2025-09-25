Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm - Antena Sport

Închide meniul
Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm

Dan Roșu Publicat: 25 septembrie 2025, 15:54

Shewarge Alene, la finalul unui maraton - Profimedia Images

Atleta etiopiană Shewarge Alene, care pe 31 mai a câştigat maratonul de la Stockholm, a decedat joi la doar 30 de ani, la doar patru luni de la ultimul ei succes, scrie EFE.

“Cu profundă tristeţe am primit vestea trecerii în nefiinţă a lui Shewarge Alene, câştigătoare a Maratonului de la Stockholm. Alene s-a simţit rău în timpul unei sesiuni de antrenament şi a fost dusă la spital, unde, din păcate, viaţa ei nu a mai putut fi salvată.

Avea 30 de ani. Gândurile noastre sunt alături de familia şi cei dragi ei”, se arată în comunicatul organizatorilor maratonului suedez.

Atleta locuia în Mexic, dar se pare că se antrena în ţara natală când s-a plâns că se simte rău şi este obosită. Ulterior, a fost dusă la spital în zona Addis Abeba din Etiopia, dar nu a mai putut fi salvată.

Alene, o alergătoare de maraton experimentată, a avut cel mai bun timp personal pe distanţa clasică de 42,195 km de 2 h 27 min 26 sec, reuşit pe 15 octombrie 2023, în Cape Town, Africa de Sud.

