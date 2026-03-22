Home | Alte sporturi | Snooker | „Am ajuns să fiu homeless” Liderul mondial din snooker, la pământ din cauza războiului

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 17:15

Comentarii
Judd Trump se pregătește de o lovitură la turneul din Marea Britanie / Getty Images

Liderul din clasamentul mondial de snooker, Judd Trump, a dezvăluit că a „rămas fără casă” din cauza războiului din Orientul Mijlociu și trăiește acum din hotel în hotel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A vândut tot și a plecat din UK

Judd Trump a reușit să plece după izbucnirea războiului cu Iran. Fostul campion mondial din 2019 s-a mutat din Anglia în Emiratele Arabe Unite. Motivele? Stilul de viață, vremea mai bună și condiții excelente pentru antrenamente de snooker.

Însă escaladarea conflictului l-a forțat să se mute temporar în Bangkok, Thailand. „Nu cred că mă pot întoarce, să nu rămân blocat acolo. Caut pur și simplu alt loc unde să locuiesc. Deocamdată o să mă stabilesc în Bangkok. Sunt condiții bune de antrenament acolo și am fost foarte bine primit.

Totul e cam de la o zi la alta. Fratele meu a rămas blocat în Dubai pentru o perioadă, ceea ce nu a fost bine. Din fericire, a reușit să plece acum și sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească. Am reușit să mă antrenez în Thailanda și să mă dedic ca de obicei.

Încerc doar să scot ce e mai bun dintr-o situație proastă. E dificil în momentul de față pentru că nu știu unde o să locuiesc. Fiecare zi e diferită. De câteva săptămâni stau doar în hoteluri.

Reclamă
Reclamă

Devine puțin mai dificil, pentru că acest turneu e în China și a fost mai ușor de gestionat fiind aproape, inclusiv ca fus orar. Devine mai greu când trebuie să mă întorc în Marea Britanie pentru următorul turneu și pentru Campionatul Mondial. Nu știu cu adevărat unde o să fiu în acel moment” a spus Judd Trump după turneul World Open din China, în care a fost eliminat în semifinale de cel care avea să câștige competiția, Thepchaiya Un-Nooh.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
