„Am ajuns să fiu homeless” Liderul mondial din snooker, la pământ din cauza războiului

Liderul din clasamentul mondial de snooker, Judd Trump, a dezvăluit că a „rămas fără casă” din cauza războiului din Orientul Mijlociu și trăiește acum din hotel în hotel.

A vândut tot și a plecat din UK

Judd Trump a reușit să plece după izbucnirea războiului cu Iran. Fostul campion mondial din 2019 s-a mutat din Anglia în Emiratele Arabe Unite. Motivele? Stilul de viață, vremea mai bună și condiții excelente pentru antrenamente de snooker.

Însă escaladarea conflictului l-a forțat să se mute temporar în Bangkok, Thailand. „Nu cred că mă pot întoarce, să nu rămân blocat acolo. Caut pur și simplu alt loc unde să locuiesc. Deocamdată o să mă stabilesc în Bangkok. Sunt condiții bune de antrenament acolo și am fost foarte bine primit.

Totul e cam de la o zi la alta. Fratele meu a rămas blocat în Dubai pentru o perioadă, ceea ce nu a fost bine. Din fericire, a reușit să plece acum și sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească. Am reușit să mă antrenez în Thailanda și să mă dedic ca de obicei.

Încerc doar să scot ce e mai bun dintr-o situație proastă. E dificil în momentul de față pentru că nu știu unde o să locuiesc. Fiecare zi e diferită. De câteva săptămâni stau doar în hoteluri.