Ronnie O’Sullivan, după ce a scris istorie cu un break de 153: “Am vrut să fiu primul”

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 17:20

Ronnie O'Sullivan, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ronnie O’Sullivan a produs încă un moment pentru istorie la masa de snooker. În meciul cu Ryan Day de la World Open (5-0), “Racheta” a reuşit un break de 153 de puncte. Englezul a recunoscut că şi-a dorit să fie primul jucător care reuşeşte la un turneu televizat un break mai mare de 147 de puncte.

“A fost o senzație grozavă. Aș fi putut încerca să obțin poziție la bila neagră (n.r. după a 14-a bilă roșie trimisă în buzunar), dar am crezut că nimeni nu făcuse un break mai mare de 147 la televizor, așa că am vrut să fiu primul. Am fost primul în multe lucruri, așa că m-am gândit că aș putea la fel de bine să obțin și asta. Mă simt binecuvântat să realizez aceste lucruri.

Ronnie O’Sullivan, reacţie după încă un moment pentru istorie

Slavă Domnului că există YouTube și platforme de streaming. Dacă ești interesat de un subiect, algoritmii îți vor arunca în față tot felul de lucruri bune. Când va trece mult timp și eu nu voi mai fi aici, vor mai fi oameni care vor spune că este destul de tare ce am făcut.

Cu toții suntem binecuvântați cu o anumită capacitate de a gestiona o anumită presiune. Ori ești un jucător bun sub presiune, ori nu ești. Există tehnici pe care le poți aplica pentru a te descurca bine. Aș fi putut lăsa nervii să scape de sub control, dar există lucruri pe care le poți face pentru a reduce ritmul cardiac, a rămâne concentrat și a rămâne prezent.

Nu am reușit niciodată un break mai mare de 147 nici la antrenamente. Pentru mine, dacă entuziasmul și energia sunt acolo, pot face lucruri mărețe. Dacă nu există așa ceva, nu pot face nimic”, a spus Ronnie, citat de WST.com.

Ronnie O’Sullivan a făcut break-ul de 153

La meciul din sferturile de la World Open contra lui Ryan Day, Ronnie a profitat de un fault făcut de Day. După faulturi de 16 puncte, Ronnie a avut un free ball pe care l-a jucat cu bila neagră.

Au urmat alte 14 bile roși și 13 negre înainte să joace de două ori bilă roz după ce a ratat ieșirea la penultima bilă roșie. Apoi a închis masa și a terminat cu 169 de puncte, din care 153 în break.

