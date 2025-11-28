Sportivul care a câştigat primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace - Antena Sport

Închide meniul
Sportivul care a câştigat primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace

Publicat: 28 noiembrie 2025, 18:37

Ayub Bliev / Profimedia Images

Judoka rus Ayub Bliev a devenit primul sportiv din ţara sa care a câştigat un titlu sub steag rusesc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, vineri, în urma reintegrării complete a ţării în acest sport, anunţată cu o zi înainte de Federaţia Internaţională de Judo (IJF).

Ayub Bliev (28 de ani) s-a calificat în final de la Abu Dhabi unde l-a învins pe mongolul Ariunbold Enkhtaivan, primind medalia de aur. Bliev şi ceilalţi judoka ruşi prezenţi la concurs au purtat echipamente inscripţionate cu iniţialele RUS, iar câştigătorului i s-a intonat imnul Rusiei, sub drapelul aceleiaşi ţări.

Ayub Bliev a obţinut primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace

Federaţia Internaţională de Judo (IJF) a anunţat joi reintegrarea completă a judokanilor ruşi, care sunt acum autorizaţi să participe la competiţii sub steagul rusesc, cu imnul şi steagul lor. Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo este românul Marius Vizer, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. Judoka ruşi care îndeplineau anumite criterii stabilite de FIJ concurau sub statut neutru din 2023. Aceştia purtau literele „AIN” pe spatele kimonourilor lor pentru „Sportivi Independenţi şi Neutri”, în timp ce imnul şi steagul lor au fost înlocuite cu cele ale FIJ în timpul ceremoniilor oficiale.

Ca răspuns la această măsură, Federaţia Ucraineană de Judo şi-a exprimat joi „protestul ferm”, denunţând pe contul său de Instagram o măsură „contrară principiilor păcii, justiţiei şi responsabilităţii”. În iunie anul trecut, Belarus, considerată un aliat al Rusiei, fusese deja pe deplin autorizată să participe la competiţii internaţionale.

Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând