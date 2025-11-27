Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! "Am crezut că o să mor!" - Antena Sport

Mayssa Pessoa s-a alăturat pe o listă cu sportivi celebri care au luptat de-a lungul vieţii cu depresia. Simone Biles, Michael Phelps sau Naomi Osaka au trecut prin perioade în care s-au confruntat cu boala secolului 21.
Pessoa, ajunsă la 41 de ani, a fost eroina lui CSM Bucureşti, în 2016, atunci când a apărat două lovituri de la 7 metri în finala cu Gyor şi când a adus astfel trofeul Ligii Campionilor în Capitală.
Mayssa Pessoa a luptat cu depresia
A urmat însă o perioadă teribilă din viaţa ei, totul culminând cu momentul în care evolua la Dunărea Brăila, în care a avut mai multe atacuri de panică. “Credeam că am să mor”, a dezvăluit Mayssa, care în acele clipe chema de urgenţă ambulanţa.
“Noi nu ştim cum e să trăim o viaţă normală. Am fost întrebată cum e să trăieşti o viaţă normală, să te trezeşti dimineaţa, să munceşti toată ziua. Eu nu ştiu cum e asta. E o nebunie, dar cred că doar sportivii de performanţă pot înţelege asta. Noi nu ştim cum e să avem o viaţă normală.
Am făcut terapie, am vorbit despre traumele din copilărie. Am pus totul la un loc. Am vorbit despre asta. Am fost întrebată de ce nu mai iubesc să fac ce iubeam înainte, iubeam handbalul. Asta e treaba noastră, asta iubesc. Noi lucrăm, ăsta e jobul nostru.
Lucrezi cu tot felul de oameni, unii nu te respectă. Nu fac tot ce ar trebui să facă, chiar dacă tu te dedici. Ei cred că dacă te plătesc e de ajuns şi că tu eşti o maşinărie. E prea multă presiune totdeauna. Trebuie să lupţi totdeauna. Am avut momente foarte grele în Spania, am avut momente grele şi în Franţa, dar şi în România.
Presiunea asta de atâţia ani te aduce în momentul în care izbucneşti. Dar acum sunt ok. Dar acest burnout li s-a întâmplat multora. Am simţit că mi-am pierdut identitatea şi a trebuit să lupt pentru asta. Mi s-a întâmplat la Brăila, au trimis ambulanţa, pentru că aveam atacuri de panică puternice. Am crezut că voi muri”, a dezvăluit Pessoa, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Cum a scăpat Pessoa de depresie
Pentru a scăpa de momentele grele, Mayssa a luat o pauză de şase luni, în 2023, în care s-a întors în Brazilia, locul de unde plecase în 2005. A rupt legătura cu agenţii care urmăreau doar partea financiară şi a găsit-o pe Susan Andersen, cea care a ajutat-o să ajungă în Danemarca, la Elite.
“Am avut o pauză de 6 luni în care nu am vrut să joc sau să aud nimic de handbal. Am mers acasă în Brazilia. Stăteam doar în casă, nu mergeam nicăieri, nu mergeam la plajă. Am rupt contractul cu managerii mei, care vorbeau doar de bani.
Am luat legătura apoi cu Susan Andersen (n.r. – fosta jucătoare) şi am fost în Danemarca şi am avut un antrenor care m-a dorit mult la echipă. Am jucat 6 luni şi lucrurile au devenit mai bune. Au înţeles că nu era doar despre bani. În acea zonă, salariile nu sunt foarte mari. Acolo m-au respectat, mă întrebau mereu cum mă simt şi mi-am revenit”, a adăugat Pessoa.
Campioană mondială cu Brazilia în 2013, Pessoa evoluează acum la Saint-Amand Handball, echipă care a ajuns în prima ligă franceză în 2020.
Trofeele importante din cariera lui Pessoa
- un titlu mondial cu Brazilia
- un trofeu al Ligii Campionilor cu CSM
- 4 titluri în Rusia
- 2 titluri în România
