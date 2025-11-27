Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! "Am crezut că o să mor!" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!”
EXCLUSIV

Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!”

Raluca Moga Publicat: 27 noiembrie 2025, 13:44 / Actualizat: 27 noiembrie 2025, 16:35

Comentarii
Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! Am crezut că o să mor!

Mayssa Pessoa, cu steagul României - Sport Pictures

Mayssa Pessoa s-a alăturat pe o listă cu sportivi celebri care au luptat de-a lungul vieţii cu depresia. Simone Biles, Michael Phelps sau Naomi Osaka au trecut prin perioade în care s-au confruntat cu boala secolului 21.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pessoa, ajunsă la 41 de ani, a fost eroina lui CSM Bucureşti, în 2016, atunci când a apărat două lovituri de la 7 metri în finala cu Gyor şi când a adus astfel trofeul Ligii Campionilor în Capitală.

Mayssa Pessoa a luptat cu depresia

A urmat însă o perioadă teribilă din viaţa ei, totul culminând cu momentul în care evolua la Dunărea Brăila, în care a avut mai multe atacuri de panică. “Credeam că am să mor”, a dezvăluit Mayssa, care în acele clipe chema de urgenţă ambulanţa.

“Noi nu ştim cum e să trăim o viaţă normală. Am fost întrebată cum e să trăieşti o viaţă normală, să te trezeşti dimineaţa, să munceşti toată ziua. Eu nu ştiu cum e asta. E o nebunie, dar cred că doar sportivii de performanţă pot înţelege asta. Noi nu ştim cum e să avem o viaţă normală.

Am făcut terapie, am vorbit despre traumele din copilărie. Am pus totul la un loc. Am vorbit despre asta. Am fost întrebată de ce nu mai iubesc să fac ce iubeam înainte, iubeam handbalul. Asta e treaba noastră, asta iubesc. Noi lucrăm, ăsta e jobul nostru.

Reclamă
Reclamă

Lucrezi cu tot felul de oameni, unii nu te respectă. Nu fac tot ce ar trebui să facă, chiar dacă tu te dedici. Ei cred că dacă te plătesc e de ajuns şi că tu eşti o maşinărie. E prea multă presiune totdeauna. Trebuie să lupţi totdeauna. Am avut momente foarte grele în Spania, am avut momente grele şi în Franţa, dar şi în România.

Presiunea asta de atâţia ani te aduce în momentul în care izbucneşti. Dar acum sunt ok. Dar acest burnout li s-a întâmplat multora. Am simţit că mi-am pierdut identitatea şi a trebuit să lupt pentru asta. Mi s-a întâmplat la Brăila, au trimis ambulanţa, pentru că aveam atacuri de panică puternice. Am crezut că voi muri”, a dezvăluit Pessoa, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Cum a scăpat Pessoa de depresie

Pentru a scăpa de momentele grele, Mayssa a luat o pauză de şase luni, în 2023, în care s-a întors în Brazilia, locul de unde plecase în 2005. A rupt legătura cu agenţii care urmăreau doar partea financiară şi a găsit-o pe Susan Andersen, cea care a ajutat-o să ajungă în Danemarca, la Elite.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă

“Am avut o pauză de 6 luni în care nu am vrut să joc sau să aud nimic de handbal. Am mers acasă în Brazilia. Stăteam doar în casă, nu mergeam nicăieri, nu mergeam la plajă. Am rupt contractul cu managerii mei, care vorbeau doar de bani.

Am luat legătura apoi cu Susan Andersen (n.r. – fosta jucătoare) şi am fost în Danemarca şi am avut un antrenor care m-a dorit mult la echipă. Am jucat 6 luni şi lucrurile au devenit mai bune. Au înţeles că nu era doar despre bani. În acea zonă, salariile nu sunt foarte mari. Acolo m-au respectat, mă întrebau mereu cum mă simt şi mi-am revenit”, a adăugat Pessoa.

Campioană mondială cu Brazilia în 2013, Pessoa evoluează acum la Saint-Amand Handball, echipă care a ajuns în prima ligă franceză în 2020.

Trofeele importante din cariera lui Pessoa

  • un titlu mondial cu Brazilia
  • un trofeu al Ligii Campionilor cu CSM
  • 4 titluri în Rusia
  • 2 titluri în România
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Observator
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
15:05
“Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
14:09
Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă”
13:18
“Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid
12:41
VIDEOMoment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km
12:33
Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei
11:40
Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând