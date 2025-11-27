Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! "Am crezut că o să mor!" - Antena Sport

Mayssa Pessoa s-a alăturat pe o listă cu sportivi celebri care au luptat de-a lungul vieţii cu depresia. Simone Biles, Michael Phelps sau Naomi Osaka au trecut prin perioade în care s-au confruntat cu boala secolului 21.

Pessoa, ajunsă la 41 de ani, a fost eroina lui CSM Bucureşti, în 2016, atunci când a apărat două lovituri de la 7 metri în finala cu Gyor şi când a adus astfel trofeul Ligii Campionilor în Capitală.

Mayssa Pessoa a luptat cu depresia

A urmat însă o perioadă teribilă din viaţa ei, totul culminând cu momentul în care evolua la Dunărea Brăila, în care a avut mai multe atacuri de panică. “Credeam că am să mor”, a dezvăluit Mayssa, care în acele clipe chema de urgenţă ambulanţa.

“Noi nu ştim cum e să trăim o viaţă normală. Am fost întrebată cum e să trăieşti o viaţă normală, să te trezeşti dimineaţa, să munceşti toată ziua. Eu nu ştiu cum e asta. E o nebunie, dar cred că doar sportivii de performanţă pot înţelege asta. Noi nu ştim cum e să avem o viaţă normală.

Am făcut terapie, am vorbit despre traumele din copilărie. Am pus totul la un loc. Am vorbit despre asta. Am fost întrebată de ce nu mai iubesc să fac ce iubeam înainte, iubeam handbalul. Asta e treaba noastră, asta iubesc. Noi lucrăm, ăsta e jobul nostru.