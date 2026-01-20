Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie - Antena Sport

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update
1. Ofri Arad, la FCSB
Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Înlocuitorul lui Adrian Şut la campioana României este al doilea transfer al roş-albaştrilor iarna aceasta. “Am ajuns la un club uriaş”, a declarat israelianul.
2. Zi istorică în Ştefan cel Mare
Zi istorică la Dinamo! A început demolarea vechiului stadion din Ştefan cel Mare. Mai multe legende ale “câinilor” au fost prezente în ziua în care buldozerele au intrat în “Groapă”. Şi fanii au venit să îşi ia rămas bun de la arena pe care Dinamo a scris istorie.
3. România pierde poziţii
Pe AS.ro vezi pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ce a coborât două poziţii. Este ultima actualizare a ierarhiei înaintea barajului de calificare la World Cup 2026.
4. Sorana Cîrstea, în turul 2
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Australian Open. Românca a revenit spectaculos în meciul cu numărul 39 mondial, Eva Lys, şi va juca în runda următoare cu Naomi Osaka, japoneza care s-a impus de două ori la Melbourne.
5. Serie încheiată pentru LeBron
LeBron James nu se numără printre titularii de la All-Star Game 2026. Starul lui Lakers ratează pentru prima oară în ultimii 21 de ani un loc în Top 5. Pe 1 februarie, veteranul va afla dacă va participa la evenimentul care va avea loc la Los Angeles, LIVE în AntenaPLAY.
