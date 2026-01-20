Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie

Publicat: 20 ianuarie 2026, 16:40

Comentarii

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Ofri Arad, la FCSB

Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Înlocuitorul lui Adrian Şut la campioana României este al doilea transfer al roş-albaştrilor iarna aceasta. “Am ajuns la un club uriaş”, a declarat israelianul.

2. Zi istorică în Ştefan cel Mare

Zi istorică la Dinamo! A început demolarea vechiului stadion din Ştefan cel Mare. Mai multe legende ale “câinilor” au fost prezente în ziua în care buldozerele au intrat în “Groapă”. Şi fanii au venit să îşi ia rămas bun de la arena pe care Dinamo a scris istorie.

Reclamă
Reclamă

3. România pierde poziţii

Pe AS.ro vezi pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ce a coborât două poziţii. Este ultima actualizare a ierarhiei înaintea barajului de calificare la World Cup 2026.

4. Sorana Cîrstea, în turul 2

Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electriceTrucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
Reclamă

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Australian Open. Românca a revenit spectaculos în meciul cu numărul 39 mondial, Eva Lys, şi va juca în runda următoare cu Naomi Osaka, japoneza care s-a impus de două ori la Melbourne.

5. Serie încheiată pentru LeBron

LeBron James nu se numără printre titularii de la All-Star Game 2026. Starul lui Lakers ratează pentru prima oară în ultimii 21 de ani un loc în Top 5. Pe 1 februarie, veteranul va afla dacă va participa la evenimentul care va avea loc la Los Angeles, LIVE în AntenaPLAY.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Observator
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
17:39
Barcelona a pregătit deja prima mutare a verii! Are șase titluri în Premier League și vine gratis
17:34
România – Macedonia de Nord LIVE TEXT (19:00). “Tricolorii” își încheie aventura la EHF EURO 2026
17:31
LIVE SCOREKairat – Club Brugge 0-0. Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți
17:03
VIDEOFlorentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”
16:53
Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
16:51
Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham