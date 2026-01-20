Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie - Antena Sport

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update

1. Ofri Arad, la FCSB

Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Înlocuitorul lui Adrian Şut la campioana României este al doilea transfer al roş-albaştrilor iarna aceasta. “Am ajuns la un club uriaş”, a declarat israelianul.

2. Zi istorică în Ştefan cel Mare

Zi istorică la Dinamo! A început demolarea vechiului stadion din Ştefan cel Mare. Mai multe legende ale “câinilor” au fost prezente în ziua în care buldozerele au intrat în “Groapă”. Şi fanii au venit să îşi ia rămas bun de la arena pe care Dinamo a scris istorie.