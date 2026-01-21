Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 ianuarie - Antena Sport

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update
1. Becali, apel disperat
Gigi Becali a ieşit din nou la atac! Patronul FCSB-ului susţine că regula U21 impusă de FRF este falimentară şi îl acuză pe Răzvan Burleanu că distruge fotbalul românesc.
2. Performanţa carierei pentru Ruse
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 de la Australian Open. Fostă semifinalistă în proba de dublu de la Melbourne, românca va lupta pentru un loc în optimi împotriva numărului 7 WTA, Mirra Andreeva.
3. Duţu, la Dinamo
Pe AS.ro vezi cine l-a convins pe Matteo Duţu să semneze cu Dinamo. Fostul fundaş de la AC Milan, care a mai fost dorit şi de Universitatea Craiova, a ajuns deja în România
4. Probleme pentru Chivu
Cristi Chivu a recunoscut superioritatea lui Arsenal, după ce Inter a pierdut al treilea meci la rând din Champions League în acest sezon. “Noi nu suntem obişnuiţi cu astfel de meciuri în Italia”, a spus antrenorul român, care a lăudat intensitatea cu care joacă “tunarii”.
5. Vinicius a spus totul
Vinicius a anunţat că nu se grăbeşte să îşi prelungească contractul cu Real Madrid. Huiduit la ultimele meciuri de pe Bernabeu, brazilianul declarat că este deschis la negocieri, ţinând cont că preşedintele Florentino Perez are încredere în el.
