Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 ianuarie - Antena Sport

Cristi Chivu a recunoscut superioritatea lui Arsenal, după ce Inter a pierdut al treilea meci la rând din Champions League în acest sezon. “Noi nu suntem obişnuiţi cu astfel de meciuri în Italia”, a spus antrenorul român, care a lăudat intensitatea cu care joacă “tunarii”.

5. Vinicius a spus totul

Vinicius a anunţat că nu se grăbeşte să îşi prelungească contractul cu Real Madrid. Huiduit la ultimele meciuri de pe Bernabeu, brazilianul declarat că este deschis la negocieri, ţinând cont că preşedintele Florentino Perez are încredere în el.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1