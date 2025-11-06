AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie sunt pe as.ro, de la şedinţa lui Cristi Chivu, la anunţul făcut de UEFA după Bruges – Barcelona.
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie
1. Chivu i-a băgat în şedinţă
Cristi Chivu a tunat în vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat. “Jucătorii au văzut un Chivu dur”, a anunţat Gazzetta dello Sport.
2. L-a analizat pe Becali
Antrenorul lui Basel a analizat strategia lui Gigi Becali de la FCSB, înainte de meciul direct din Europa League. “Își schimbă constant echipa de start”, a observat Ludovic Magnin.
3. Tricoul lui Messi
De pe as.ro, afli cum va arăta tricoul cu numărul 10 al lui Lionel Messi la World Cup 2026. Campionii mondiali şi-au prezentat echipamentul oficial pentru competiţia transmisă în Universul Antena.
4. Anunţul UEFA
UEFA a anunţat de ce a fost anulat golul marcat de Bruges în prelungirile partidei cu Barcelona. “Jucătorul gazdelor l-a împiedicat pe portar să joace mingea”, se arată în comunicatul UEFA.
5. Nole vs Carlos
Djokovic se va duela cu Alcaraz în Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor. Sinner şi Zverev se află în grupa Bjorn Borg.
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie