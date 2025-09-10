AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie - Antena Sport

1. Mircea Lucescu rămâne

Mircea Lucescu nu vrea să plece pe uşa din spate de la naţională şi este cu gândul la barajul pentru World Cup. Zilele următoare va avea loc şedinţă cu şefii FRF, după remiza ruşinoasă cu Cipru.

2. Hagi, propus la naţională

Gică Hagi a fost propus de Gigi Becali la naţională, în cazul în care pleacă Mircea Lucescu: “E cel mai bun”, a spus patronul roş-albaştrilor.

3. Ţinta lui Becali