AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie - Antena Sport

1. Mircea Lucescu rămâne
Mircea Lucescu nu vrea să plece pe uşa din spate de la naţională şi este cu gândul la barajul pentru World Cup. Zilele următoare va avea loc şedinţă cu şefii FRF, după remiza ruşinoasă cu Cipru.
2. Hagi, propus la naţională
Gică Hagi a fost propus de Gigi Becali la naţională, în cazul în care pleacă Mircea Lucescu: “E cel mai bun”, a spus patronul roş-albaştrilor.
3. Ţinta lui Becali
Pe AS.ro vezi ce jucător de la Dinamo vrea Gigi Becali să transfere la FCSB. Finanţatorul roş-albaştrilor a intrat deja pe fir şi poate realiza mutarea în iarnă.
4. Haaland a rămas fair-play
Haaland l-a încurajat pe portarul Cristi Avram, după cele 5 goluri marcate în victoria cu 11-1 a Norvegiei cu Moldova: “Am vorbit cu el. Mi-a spus că nu e vina mea”, a dezvăluit portarul.
5. Szocs, în optimi la Macao
Bernadette Szocs s-a calificat în optimi la WTT Champions Macao 2025. Ea o va întâlni pe chinezoaica Sun, numărul 1 mondial, în turneul care e transmis pe AntenaPLAY.
