AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie - Antena Sport

4. Yamal, OUT de la naţională

Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a fost supus unei intervenţii medicale fără să informeze staff-ul naţionalei. “Nu mi se pare normal aşa ceva”, a spus selecţionerul Luis de la Fuente.

5. Zidane, gata de revenire

Zinedine Zidane a făcut anunţul mult aşteptat: se pregăteşte de revenirea pe bancă: “În curând urmează să fiu din nou antrenor”, a spus “Zizou”.

