AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie

Publicat: 11 noiembrie 2025, 17:35

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Profimedia Images

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre cei doi antrenori de la FCSB. Elias Charalambous şi Mihai Pintilii erau decişi să-şi dea demisia de la echipă.

AntenaSport Update 11 noiembrie

1. Decizia lui Becali

Gigi Becali a decis: Elias Charalambous şi Mihai Pintilii rămân antrenorii campioanei: “Nici nu mă gândesc să schimb”, a spus patronul roş-albaştrilor.

2. Drăguş vrea revanşa

Denis Drăguş e cu gândul doar la victorie înaintea meciului crucial cu Bosnia: “Avem de luat o revanşă”, a spus atacantul revenit în lotul “tricolorilor”.

3. Drăguşin revine

Pe AS.ro vezi când revine Radu Drăguşin pe teren la Tottenham. Fundaşul s-a pregătit alături de colegii de la naţională, deşi nu a fost convocat pentru dubla cu Bosnia şi San Marino.

4. Yamal, OUT de la naţională

Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a fost supus unei intervenţii medicale fără să informeze staff-ul naţionalei. “Nu mi se pare normal aşa ceva”, a spus selecţionerul Luis de la Fuente.

5. Zidane, gata de revenire

Zinedine Zidane a făcut anunţul mult aşteptat: se pregăteşte de revenirea pe bancă: “În curând urmează să fiu din nou antrenor”, a spus “Zizou”.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

