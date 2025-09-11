AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu va continua pe banca “tricolorilor”.

AntenaSport Update 11 septembrie

1. Lucescu rămâne selecţioner

Mircea Lucescu rămâne selecţionerul României. După o şedinţă cu Răzvan Burleanu la sediul FRF, cele două părţi au decis ca “Il Luce” să continue pe banca naţionalei.

2. Drăguşin revine