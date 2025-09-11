AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi toate detaliile legate de situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu va continua pe banca “tricolorilor”.
AntenaSport Update 11 septembrie
1. Lucescu rămâne selecţioner
Mircea Lucescu rămâne selecţionerul României. După o şedinţă cu Răzvan Burleanu la sediul FRF, cele două părţi au decis ca “Il Luce” să continue pe banca naţionalei.
2. Drăguşin revine
Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după şapte luni: “Mai e nevoie doar de acordul doctorilor”, a dezvăluit fratele fundaşului de la Tottenham.
3. Zenga, sfat pentru Chivu
Pe AS.ro vezi ce sfat i-a dat Walter Zenga lui Cristi Chivu. Românul se pregăteşte de primul derby ca antrenor al lui Inter, cu Juventus.
4. Revenire importantă la Dinamo
Zeljko Kopic a dat o veste excelentă şi i-a anunţat revenirea lui Stipe Perica: “Şi-a rezolvat problemele, în sfârşit”, a spus antrenorul lui Dinamo, înaintea meciului cu Petrolul.
5. Probleme uriaşe la Chelsea
Chelsea a fost lovită de 74 de acuzaţii din era lui Roman Abramovich. Londonezii riscă să primească interdicţie la transferuri sau chiar să fie depunctaţi în Premier League.
