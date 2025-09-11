AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 11 septembrie 2025, 17:13

Mircea Lucescu, în Cipru - România / Profimedia

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu va continua pe banca “tricolorilor”.

AntenaSport Update 11 septembrie

1. Lucescu rămâne selecţioner

Mircea Lucescu rămâne selecţionerul României. După o şedinţă cu Răzvan Burleanu la sediul FRF, cele două părţi au decis ca “Il Luce” să continue pe banca naţionalei.

2. Drăguşin revine

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după şapte luni: “Mai e nevoie doar de acordul doctorilor”, a dezvăluit fratele fundaşului de la Tottenham.

3. Zenga, sfat pentru Chivu

Pe AS.ro vezi ce sfat i-a dat Walter Zenga lui Cristi Chivu. Românul se pregăteşte de primul derby ca antrenor al lui Inter, cu Juventus.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liberFilmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
4. Revenire importantă la Dinamo

Zeljko Kopic a dat o veste excelentă şi i-a anunţat revenirea lui Stipe Perica: “Şi-a rezolvat problemele, în sfârşit”, a spus antrenorul lui Dinamo, înaintea meciului cu Petrolul.

5. Probleme uriaşe la Chelsea

Chelsea a fost lovită de 74 de acuzaţii din era lui Roman Abramovich. Londonezii riscă să primească interdicţie la transferuri sau chiar să fie depunctaţi în Premier League.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

