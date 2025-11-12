AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie - Antena Sport

Pe as.ro vezi ce a spus noul antrenor al Universității Craiova la prezentarea oficială, dar și anunțul lui Joan Laporta despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Craiova are antrenor

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, a fost prezentat oficial la echipa din Bănie. Portughezul a declarat că nu le promite titlul oltenilor pe care i-a preluat de pe locul 4 din Liga 1.

2. Avertisment pentru națională

Ladislau Boloni a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii României înainte de meciul decisiv cu Bosnia. “Această națională n-a făcut niciun rezultat deosebit”, a spus fostul selecționer.