AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie - Antena Sport

Pe as.ro vezi ce a spus noul antrenor al Universității Craiova la prezentarea oficială, dar și anunțul lui Joan Laporta despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona.
1. Craiova are antrenor
Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, a fost prezentat oficial la echipa din Bănie. Portughezul a declarat că nu le promite titlul oltenilor pe care i-a preluat de pe locul 4 din Liga 1.
2. Avertisment pentru națională
Ladislau Boloni a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii României înainte de meciul decisiv cu Bosnia. “Această națională n-a făcut niciun rezultat deosebit”, a spus fostul selecționer.
3. Gafa lui Becali
Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre scandalul de pariuri apărut la Metaloglobus. “Chiar la echipe mai mari”, a declarat patronul de la FCSB, care a încercat după să dea înapoi.
4. Nadia, la 64 de ani
Nadia Comăneci a împlinit astăzi 64 de ani. Prima gimnastă care a reușit un 10 perfect și-a sărbătorit ziua de naștere ascultând piesa preferată, “Trandafir de la Moldova”.
5. Messi nu revine
Revenirea lui Lionel Messi la Barcelona nu este realistă în acest moment, a declarat președintele Joan Laporta. Conducătorul vrea să îi ofere totuși argentinianului un moment de rămas-bun în fața fanilor.
