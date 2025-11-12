AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 16:42

Comentarii

Filipe Coelho, prezentat oficial la Universitatea Craiova / Antena Sport

Pe as.ro vezi ce a spus noul antrenor al Universității Craiova la prezentarea oficială, dar și anunțul lui Joan Laporta despre posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona.

1. Craiova are antrenor

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, a fost prezentat oficial la echipa din Bănie. Portughezul a declarat că nu le promite titlul oltenilor pe care i-a preluat de pe locul 4 din Liga 1.

2. Avertisment pentru națională

Ladislau Boloni a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii României înainte de meciul decisiv cu Bosnia. “Această națională n-a făcut niciun rezultat deosebit”, a spus fostul selecționer.

3. Gafa lui Becali

Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre scandalul de pariuri apărut la Metaloglobus. “Chiar la echipe mai mari”, a declarat patronul de la FCSB, care a încercat după să dea înapoi.

4. Nadia, la 64 de ani

Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Nadia Comăneci a împlinit astăzi 64 de ani. Prima gimnastă care a reușit un 10 perfect și-a sărbătorit ziua de naștere ascultând piesa preferată, “Trandafir de la Moldova”.

5. Messi nu revine

Revenirea lui Lionel Messi la Barcelona nu este realistă în acest moment, a declarat președintele Joan Laporta. Conducătorul vrea să îi ofere totuși argentinianului un moment de rămas-bun în fața fanilor.

