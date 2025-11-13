AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie - Antena Sport

Jordan Chiles nu a trecut peste medalia de bronz pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu voiau să vadă trei femei frumoase de culoare pe podium”, s-a plâns americanca.

5. Laude pentru Chivu

Presa din Italia a numit marile schimbări aduse de Chivu la Inter. Stilul sincer şi direct al românului este apreciat de italieni, la care se adaugă pressingul mult mai solid din acest sezon.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1