AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie

Publicat: 13 noiembrie 2025, 16:58

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update

1. Probleme pentru CFR Cluj

CFR Cluj riscă să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Neluţu Varga este însă convins că va rezolva problemele: “Aveţi răbdare! Nu moare nimeni”, a declarat patronul din Gruia.

2. Statuia lui Duckadam

Mihai Stoica a fost prezent la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam, la Arad: “Se repară o nedereptate”, a spus oficialul FCSB, vizibil emoţionat.

3. UEFA a anunţat arbitrul

Pe AS.ro vezi ce arbitru a delegat UEFA la meciul Bosnia – România. Un central de top din Premier League va conduce meciul de la Sarajevo.

4. Nu a trecut peste

Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Jordan Chiles nu a trecut peste medalia de bronz pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu voiau să vadă trei femei frumoase de culoare pe podium”, s-a plâns americanca.

5. Laude pentru Chivu

Presa din Italia a numit marile schimbări aduse de Chivu la Inter. Stilul sincer şi direct al românului este apreciat de italieni, la care se adaugă pressingul mult mai solid din acest sezon.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1

