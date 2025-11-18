România are cotă 1.000 la câştigarea World Cup 2026! Uzbekistan sau Panama, cotate cu şanse mai mari - Antena Sport

România mai are doar şansa barajului din martie 2026 pentru a ajunge la World Cup, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Şi asta se vede şi în cota pe care tricolorii au primit-o de la bookmakeri la câştigarea turneului final.
România nu a mai ajuns la un Mondial din 1998, atunci când tricolorii atingeau optimile de finală, fiind eliminaţi de Croaţia. Cea mai bună performanţă rămâne sfertul de finală din 1994, pierdut cu Suedia.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY.
România are cotă 1.000 la câştigarea World Cup 2026
În contextul în care echipa lui Lucescu are în drumul spre World Cup un baraj infernal, cota oferită de specialişti la câştigarea turneului final este 1.000, la fel ca Emiratele Arabe Unite, Honduras, Arabia Saudită sau Jamaica.
Iordania şi Uzbekistan, echipe calificate deja la World Cup, au cotă 750 la cucerirea trofeului, în timp ce favorite sunt Spania (6.50), Brazilia (7.50), Anglia (8.00), Franţa (8.00), Argentina (8.00) şi Portugalia (8.00).
România – San Marino, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY
România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina pe locul 3, indiferent de rezultatele din ultima rundă a preliminariilor.
Înainte de ultima rundă de meciuri din preliminarii, România e pe locul 3, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 18 puncte, în timp ce Bosnia e pe 2, cu 16 puncte. Austria – Bosnia e meciul care va decide cine va merge direct la Mondiale, gazdele având nevoie de un egal.
