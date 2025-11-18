Dorinel Munteanu ştie care e marea problemă de la naţională: "Este imposibil ce s-a întâmplat" - Antena Sport

Dorinel Munteanu ştie care e marea problemă de la echipa naţională. Antrenorul a analizat partida pierdută de “tricolori” cu Bosnia, scor 1-3, şi a tras concluziile, fiind de părere că naţionala nu are un lider în teren.

România va disputa azi ultimul meci din preliminariile World Cup 2026. “Tricolorii” nu mai au şanse să ocupe primele două locuri din grupă, urmând să se dueleze azi cu San Marino, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Dorinel Munteanu a subliniat că atmosfera creată de fanii bosniaci la începutul partidei de la Zenica ar fi trebuit să-i motiveze pe “tricolori”. Acesta a mai declarat că naţionala lui Mircea Lucescu nu a reuşit să profite de “ajutorul” primit în urna victoriei dramatice cu Austria, de luna trecută, şi nu s-a putut clasa pe locul secund în grupă, loc care ne-ar fi oferit un avantaj important la tragerea la sorţi a barajului.

“Este imposibil ce s-a întâmplat. Și la începutul jocului, ne-au fluierat imnul, ne-au făcut țigani, aceste lucruri trebuiau să te motiveze. Mă refer strict la jucători. Trebuia să vină și de la ei acest lucru. Trebuia să ai un lider, să pună piciorul în prag.

Din păcate, nu am putut să fructificăm ajutorul pe care l-am primit de la Dumnezeu cu Austria. Ne era mai ușor dacă eram pe locul 2″, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.