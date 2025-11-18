Berlusconi: Condemned to Win e în AntenaPLAY. Povestea controversatului politician italian - Antena Sport

Berlusconi: Condemned to Win este documentarul care prezintă viaţa lui Silvio Berlusconi, celebrul politician italian şi fost conducător al lui AC Milan, şi poate fi vizionat în AntenaPLAY, începând din luna noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Playing for the Mob, The Two Escobars, Be Water, In The Arena, The Life and Trials of Oscar Pistorius și Lance sunt celelalte documentare pe care le poţi găsi din luna noiembrie, în AntenaPLAY.

Berlusconi: Condemned to Win e în AntenaPLAY

Silvio Berlusconi este una dintre figurile marcante ale istoriei moderne a Italiei. De trei ori prim-ministru al Italiei, un gigant media şi patron de club, Berlusconi a fost implicat în mai multe scandaluri în sport şi politică.

Povestit în trei episoade, Berlusconi: Condemned to Win urmăreşte viaţa lui Berlusconi de la omul de televiziune, la succesul uriaş din fotbal şi la accederea în cel mai important birou politic al Italiei. “Don Silvio” şi-a construit imaginea pe triumf, dar nu s-a ferit de scandaluri legate de corupţie.

Regizat de Sam Blair în 2025, documentarul aduce în faţă amestecul pe care l-a avut sportul cu cultura şi politica, într-un moment important al Italiei.