Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: "Nici nu l-am mai văzut" - Antena Sport

Denis Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Apoi, a fost surprins plângând în drumul spre vestiare. Mircea Lucescu susţine că nu a mai vorbit deloc cu atacantul de 26 de ani cotat la 3.5 milioane de euro. Acum, s-a aflat o altă informaţie bombă.

Atacantul naţionalei României nu a rămas alături de restul colegilor pentru meciul cu San Marino, ultimul din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Potrivit digisport.ro, jucătorul a plecat de duminică noaptea direct în Turcia, pentru a se alătura lotului de la Eyupspor.

Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Drăguş

Întrebat de Denis Drăguş, Mircea Lucescu a avut câteva declaraţii dure, spunând că “nu l-am mai văzut” sau că să-şi pună “mintea la punct”.

“(n.r. – Presupun că aţi avut o discuţie cu Denis Drăguş..) Nu am avut nicio discuţie cu el. Absolut deloc, nici măcar nu l-am mai văzut. Eu am avut o relaţie specială cu el, l-am susţinut în toată această perioadă, i-am dat antrenamente. Am crezut şi cred în calităţile lui foarte greu găseşti, rapiditate, forţă, detentă, dribling, tot.

Toată problema e să îşi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. Dacă nu şi-o pune la punct, ratează tot. De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el. Nu poţi să intri în halul ăsta pe teren. Sunt unii care intră aşa fără să gândească înainte cum trebuie”, a spus Mircea Lucescu, la conferinţa de presă.