AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei sunt pe as.ro, de la deciziile luate de Gigi Becali după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1, la recordul stabilit de Lewa şi Raphinha în Barcelona – Valencia 6-0.

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie

1. Becali îi bagă în şedinţă

Gigi Becali a anunţat că se va duce peste jucătorii de la FCSB, pentru a-i băga în şedinţă. Roş-albaştrii au ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1 şi riscă să piardă play-off-ul.

2. Haos la CFR Cluj

Cristi Balaj a anunţat că vrea să plece de la CFR Cluj. Asta în timp ce patronul Varga a ales ca echipa sa să continue alături de Andrea Mandorlini.