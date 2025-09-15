AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei sunt pe as.ro, de la deciziile luate de Gigi Becali după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1, la recordul stabilit de Lewa şi Raphinha în Barcelona – Valencia 6-0.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie
1. Becali îi bagă în şedinţă
Gigi Becali a anunţat că se va duce peste jucătorii de la FCSB, pentru a-i băga în şedinţă. Roş-albaştrii au ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1 şi riscă să piardă play-off-ul.
2. Haos la CFR Cluj
Cristi Balaj a anunţat că vrea să plece de la CFR Cluj. Asta în timp ce patronul Varga a ales ca echipa sa să continue alături de Andrea Mandorlini.
3. Condiţia lui Olaru
Tot de pe as.ro, vezi ce dialog a avut Gigi Becali cu Darius Olaru, după Csikszereda – FCSB 1-1.
4. Decizia lui Chivu
Cristi Chivu a luat prima decizie radicală de la venirea la Inter! Yan Sommer va fi out din primul 11, la meciul de Champions League de la Amsterdam, cu Ajax.
5. Au scris istorie
Raphinha şi Lewandowski au scris istorie în La Liga, în Barcelona – Valencia 6-0! Au devenit primii doi jucători ai unei echipe care reuşesc dubla din postura de rezerve.
