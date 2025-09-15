AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 15 septembrie 2025, 17:25

Gigi Becali / Profimedia

Cele mai tari ştiri ale zilei sunt pe as.ro, de la deciziile luate de Gigi Becali după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1, la recordul stabilit de Lewa şi Raphinha în Barcelona – Valencia 6-0.

1. Becali îi bagă în şedinţă

Gigi Becali a anunţat că se va duce peste jucătorii de la FCSB, pentru a-i băga în şedinţă. Roş-albaştrii au ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1 şi riscă să piardă play-off-ul.

2. Haos la CFR Cluj

Cristi Balaj a anunţat că vrea să plece de la CFR Cluj. Asta în timp ce patronul Varga a ales ca echipa sa să continue alături de Andrea Mandorlini.

3. Condiţia lui Olaru

Tot de pe as.ro, vezi ce dialog a avut Gigi Becali cu Darius Olaru, după Csikszereda – FCSB 1-1.

4. Decizia lui Chivu

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Cristi Chivu a luat prima decizie radicală de la venirea la Inter! Yan Sommer va fi out din primul 11, la meciul de Champions League de la Amsterdam, cu Ajax.

5. Au scris istorie

Raphinha şi Lewandowski au scris istorie în La Liga, în Barcelona – Valencia 6-0! Au devenit primii doi jucători ai unei echipe care reuşesc dubla din postura de rezerve.

19:26
“Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă”
19:16
Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri
18:35
Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
18:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul”
18:08
Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”
17:59
Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea”
