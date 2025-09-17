AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 septembrie - Antena Sport

1. Scandal la Madrid
A fost scandal după victoria lui Real Madrid cu Marseille. “O rușine”, s-a plâns De Zerbi. Și experții din Spania le-au dat dreptate francezilor, după penalty-ul controversat de pe Bernabeu.
2. Revine Mourinho
Jose Mourinho e aproape de revenirea pe banca tehnică. Benfica l-a demis pe Bruno Lage după umilința cu Qarabag și s-au îndreptat către “The Special One”. “Negocierile sunt avansate”, au anunțat portughezii.
3. Tricoul lui Chivu
Pe AS.ro vezi ce s-a întâmplat cu tricoul cu care Chivu a cucerit titlul la Ajax, în 2002. Antrenorul român îşi întâlneşte fosta echipă în prima etapă din Champions League.
4. Creţu s-a accidentat
O nouă lovitură pentru FCSB. Vali Crețu s-a accidentat la antrenament și urmează să efectueze un RMN. Cel mai probabil, fundașul campioanei va lipsi câteva săptămâni.
5. Revanşa lui Messi
Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon de MLS. El a marcat un gol şi a oferit un assist în revanşa luată de Inter Miami în faţa lui Seattle, după înfrângerea din finala Leagues Cup.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie