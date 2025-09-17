Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 septembrie

Publicat: 17 septembrie 2025, 16:27

Comentarii

Profimedia

1. Scandal la Madrid

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost scandal după victoria lui Real Madrid cu Marseille. “O rușine”, s-a plâns De Zerbi. Și experții din Spania le-au dat dreptate francezilor, după penalty-ul controversat de pe Bernabeu.

2. Revine Mourinho

Jose Mourinho e aproape de revenirea pe banca tehnică. Benfica l-a demis pe Bruno Lage după umilința cu Qarabag și s-au îndreptat către “The Special One”. “Negocierile sunt avansate”, au anunțat portughezii.

3. Tricoul lui Chivu

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi ce s-a întâmplat cu tricoul cu care Chivu a cucerit titlul la Ajax, în 2002. Antrenorul român îşi întâlneşte fosta echipă în prima etapă din Champions League.

4. Creţu s-a accidentat

O nouă lovitură pentru FCSB. Vali Crețu s-a accidentat la antrenament și urmează să efectueze un RMN. Cel mai probabil, fundașul campioanei va lipsi câteva săptămâni.

Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
Reclamă

5. Revanşa lui Messi

Lionel Messi a ajuns la 20 de goluri în acest sezon de MLS. El a marcat un gol şi a oferit un assist în revanşa luată de Inter Miami în faţa lui Seattle, după înfrângerea din finala Leagues Cup.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Observator
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
16:25
Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Teăcu
16:22
Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu va juca în meciul cu Newcastle, din Champions League
15:00
Emma Răducanu a învins-o pe Jaqueline Cristian la Seul! Sorana Cîrstea o va întâlni în turul 2 pe Iga Swiatek
14:44
„Le-au zis soțiilor că echipa lor joacă la Londra!” Imagine virală: au venit la meciul din UCL cu tricourile altui club
14:37
Lovitură pentru Trent Alexander-Arnold! Cât va lipsi starul lui Real Madrid
13:39
Ajax – Inter şi Bayern – Chelsea LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Liverpool primeşte vizita lui Atletico
Vezi toate știrile
1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter