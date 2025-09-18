Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie

Alex Masgras Publicat: 18 septembrie 2025, 17:11

Comentarii

Cristi Chivu / Profimedia

1. Laudele lui Chivu

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după victoria cu Ajax şi a declarat că nu se teme de demiterea de la Inter: “Nu am nicio piatră în pantof”, a declarat românul.

2. Replica lui Charalambous

Elias Charalambous i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea meciului cu Botoşani: “Vrea să mă schimbe? Eu am visuri mult mai mari”, a declarat antrenorul FCSB-ului.

3. România, out din Top 50

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi pe ce loc a ajuns naţionala României în clasamentul FIFA după meciurile cu Canada şi Cipru din luna septembrie

4. Băluţă, în SUA

Alex Băluţă a rezolvat problema vizei şi va ajunge în Statele Unite. Prezentat deja la Los Angeles FC, fostul jucător de la FCSB urmează să se alăture noilor săi colegi, Heung Min Son şi Hugo Lloris.

Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionatGest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
Reclamă

5. Simeone cere măsuri

Diego Simeone şi-a recunoscut greşeala după scandalul cu fanii lui Liverpool, dar acuză: “M-au înjurat”, s-a plâns “Cholo”, care le-a cerut “cormoranilor” să ia măsuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Observator
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
19:52
România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea
19:45
LIVE SCOREClub Brugge – Monaco și Copenhaga – Leverkusen se joacă ACUM! Meciurile serii în Champions League
19:33
FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul
19:19
VIDEOEmma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore
19:10
EXCLUSIV“Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter
18:36
Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”