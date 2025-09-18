AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie - Antena Sport

1. Laudele lui Chivu
Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după victoria cu Ajax şi a declarat că nu se teme de demiterea de la Inter: “Nu am nicio piatră în pantof”, a declarat românul.
2. Replica lui Charalambous
Elias Charalambous i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea meciului cu Botoşani: “Vrea să mă schimbe? Eu am visuri mult mai mari”, a declarat antrenorul FCSB-ului.
3. România, out din Top 50
Pe AS.ro vezi pe ce loc a ajuns naţionala României în clasamentul FIFA după meciurile cu Canada şi Cipru din luna septembrie
4. Băluţă, în SUA
Alex Băluţă a rezolvat problema vizei şi va ajunge în Statele Unite. Prezentat deja la Los Angeles FC, fostul jucător de la FCSB urmează să se alăture noilor săi colegi, Heung Min Son şi Hugo Lloris.
5. Simeone cere măsuri
Diego Simeone şi-a recunoscut greşeala după scandalul cu fanii lui Liverpool, dar acuză: “M-au înjurat”, s-a plâns “Cholo”, care le-a cerut “cormoranilor” să ia măsuri.
