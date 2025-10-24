AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la lista preliminară a stranierilor convocați de Lucescu până la istoria scrisă de Lincoln Red Imps, echipa din Gibraltar.
1. Drăgușin, pe listă
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin e marea surpriză al lui “Il Luce”. Fundașul n-a mai jucat un meci din ianuarie.
2. Becali s-a pronunțat
Gigi Becali îi dă dreptate lui Mirel Rădoi pentru cum a gestionat situația lui Ștefan Baiaram din Universitatea Craiova – Noah. “Nu faci la mine mofturi. Îl felicit pe Mirel”, a spus patronul.
3. Ținta lui Dinamo
Tot pe AS.ro vezi jucătorul pe care dorește Dinamo să-l transfere chiar de la Steaua. Alb-roșiii se bat cu Sheriff Tiraspol pentru semnătura lui.
4. S-a scris istorie
Lincoln Red Imps a scris istorie aseară pentru fotbalul din Gibraltar. Echipa din țara cu 40.000 de oameni a învins-o pe Lech Poznan în Conference League și a provocat un șoc în fotbalul european.
5. Magia din NBA
Oklahoma City Thunder a setat o premieră în istoria NBA. Campioana en-titre a câștigat reeditarea finalei cu Indiana Pacers după un meci dramatic, cu două reprize de prelungiri.
