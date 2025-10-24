AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la lista preliminară a stranierilor convocați de Lucescu până la istoria scrisă de Lincoln Red Imps, echipa din Gibraltar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Drăgușin, pe listă

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin e marea surpriză al lui “Il Luce”. Fundașul n-a mai jucat un meci din ianuarie.

2. Becali s-a pronunțat

Gigi Becali îi dă dreptate lui Mirel Rădoi pentru cum a gestionat situația lui Ștefan Baiaram din Universitatea Craiova – Noah. “Nu faci la mine mofturi. Îl felicit pe Mirel”, a spus patronul.