AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie

Andrei Nicolae Publicat: 24 octombrie 2025, 17:19

Radu Drăgușin, într-un meci al României / Profimedia

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la lista preliminară a stranierilor convocați de Lucescu până la istoria scrisă de Lincoln Red Imps, echipa din Gibraltar.

1. Drăgușin, pe listă

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin e marea surpriză al lui “Il Luce”. Fundașul n-a mai jucat un meci din ianuarie.

2. Becali s-a pronunțat

Gigi Becali îi dă dreptate lui Mirel Rădoi pentru cum a gestionat situația lui Ștefan Baiaram din Universitatea Craiova – Noah. “Nu faci la mine mofturi. Îl felicit pe Mirel”, a spus patronul.

3. Ținta lui Dinamo

Tot pe AS.ro vezi jucătorul pe care dorește Dinamo să-l transfere chiar de la Steaua. Alb-roșiii se bat cu Sheriff Tiraspol pentru semnătura lui.

4. S-a scris istorie

Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scumpElevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
Lincoln Red Imps a scris istorie aseară pentru fotbalul din Gibraltar. Echipa din țara cu 40.000 de oameni a învins-o pe Lech Poznan în Conference League și a provocat un șoc în fotbalul european.

5. Magia din NBA

Oklahoma City Thunder a setat o premieră în istoria NBA. Campioana en-titre a câștigat reeditarea finalei cu Indiana Pacers după un meci dramatic, cu două reprize de prelungiri.

