AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie sunt pe as.ro, de la calculele pentru play-off făcute de Gigi Becali, la decizia luată de Dinamo Kiev cu privire la viitorul lui Vladislav Blănuţă.
1. Calculele lui Becali
Gigi Becali şi-a făcut calculele pentru play-off: 5 victorii consecutive pentru FCSB în Liga 1 şi echipa va ajunge aproape de locul 6.
2. L-a lăudat pe Chivu
Mircea Lucescu l-a lăudat pe Cristi Chivu în presa din Italia! “E un tip inteligent, va avea un sezon grozav”, a spus cel care i-a condus pe nerazzurri în 1999.
3. Candidează la LPF
De pe as.ro, afli care este primul om din fotbalul românesc care şi-a anunţat candidatura la alegerile pentru şefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Peste 2 ani, Gino Iorgulescu îşi va încheia ultimul mandat.
4. Pleacă Blănuţă
Dinamo Kiev a luat o decizie radicală în ceea ce-l priveşte pe Vladislav Blănuţă. Atacantul a provocat un scandal uriaş în Ucraina şi va fi dat afară în perioada de mercato de iarnă.
5. Se gândeşte la retragere
Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1, la cei 44 de ani ai săi. “Nu mai am nevoie să pilotez, sunt aici pentru a o ajuta pe Aston Martin”, a spus dublul campion mondial.
