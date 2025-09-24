Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

Publicat: 24 septembrie 2025, 17:24

Comentarii

Gigi Becali / Hepta

Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie sunt pe as.ro, de la calculele pentru play-off făcute de Gigi Becali, la decizia luată de Dinamo Kiev cu privire la viitorul lui Vladislav Blănuţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

1. Calculele lui Becali

Gigi Becali şi-a făcut calculele pentru play-off: 5 victorii consecutive pentru FCSB în Liga 1 şi echipa va ajunge aproape de locul 6.

2. L-a lăudat pe Chivu

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Cristi Chivu în presa din Italia! “E un tip inteligent, va avea un sezon grozav”, a spus cel care i-a condus pe nerazzurri în 1999.

Reclamă
Reclamă

3. Candidează la LPF

De pe as.ro, afli care este primul om din fotbalul românesc care şi-a anunţat candidatura la alegerile pentru şefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Peste 2 ani, Gino Iorgulescu îşi va încheia ultimul mandat.

4. Pleacă Blănuţă

Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorismElevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
Reclamă

Dinamo Kiev a luat o decizie radicală în ceea ce-l priveşte pe Vladislav Blănuţă. Atacantul a provocat un scandal uriaş în Ucraina şi va fi dat afară în perioada de mercato de iarnă.

5. Se gândeşte la retragere

Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1, la cei 44 de ani ai săi. “Nu mai am nevoie să pilotez, sunt aici pentru a o ajuta pe Aston Martin”, a spus dublul campion mondial.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
18:15
VideoGrand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului
18:05
EXCLUSIVCe a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”
17:24
„Probabil acesta e planul”. Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor
16:59
EXCLUSIVUnchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”
16:52
Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului
16:38
Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur: „Dembele l-a meritat”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 4 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 5 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 6 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul