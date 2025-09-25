AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie sunt pe as.ro, de la şansele FCSB de a trece de grupa principală Europa League, la aurul câştigat la canotaj de Radiş şi Rusu.
1. Şanse mici pentru FCSB
FCSB debutează în Europa League în Olanda, cu Go Ahead Eagles, dar specialiştii îi dau şanse mici să treacă de grupa principală. Roş- albaştrii sunt cotaţi cu un procent de 28%, fiind pe locul 35 din 36 la acest capitol.
2. Aur la canotaj
Simona Radiş şi Magda Rusu au adus medalia de aur pentru România, la Mondialele de Canotaj din China. Cu două săptămâni în urmă, Rusu nici nu putea să meargă. “Dumnezeu face minuni”, a spus ea.
3. Absenţele lui Kopic
De pe as.ro, afli care sunt cele trei absenţe de marcă ale lui Dinamo, pentru derby-ul de vineri cu Universitatea Craiova.
4. Recitalul lui Messi
Lionel Messi a dat din nou recital în MLS. A marcat două goluri şi a dat un assist, iar Inter a bătut-o pe New York City, cu 4-0. Messi are acum 3 sezoane consecutive cu cel puţin 35 de contribuţii de gol.
5. Eşec pentru Cristian
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la China Open. Românca de pe locul 42 mondial a pierdut cu Jessica Bouzas Maneiro, cu 4-6, 0-6, într-un meci ce a durat puţin peste o oră.
