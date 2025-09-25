AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie

Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie sunt pe as.ro, de la şansele FCSB de a trece de grupa principală Europa League, la aurul câştigat la canotaj de Radiş şi Rusu.

1. Şanse mici pentru FCSB

FCSB debutează în Europa League în Olanda, cu Go Ahead Eagles, dar specialiştii îi dau şanse mici să treacă de grupa principală. Roş- albaştrii sunt cotaţi cu un procent de 28%, fiind pe locul 35 din 36 la acest capitol.

2. Aur la canotaj