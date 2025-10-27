AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie

Publicat: 27 octombrie 2025, 17:05

Comentarii

Gigi Becali / Profimedia

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali după ce FCSB a dat recital şi a învins-o cu 4-0 pe UTA, în etapa a 14-a din Liga 1. Campioana s-a apropiat la trei puncte de play-off.

AntenaSport Update 27 octombrie

1. Becali face “revoluţie” la FCSB

Gigi Becali a anunţat transferuri pe bandă rulantă la FCSB, după succesul cu UTA. Mihai Stoica a găsit deja un jucător în Portugalia: “Vreau 5-6 fotbalişti, să se ştie că se poate sta şi-n tribună”, a spus patronul campioanei.

2. “Cutremur” în gimnastică

Denisa Golgotă a făcut acuzaţii şocante la revenirea de la Mondialele de gimnastică: “Am depus plângere pentru hărţuire. O gimnastă e favorizată”, a spus Golgotă. Federaţia a replicat imediat: “Parcă e un scenariu SF”.

3. Furia lui Vinicius

Pe AS.ro vezi ce i-a spus Vinicius lui Xabi Alonso în momentul schimbării din El Clasico. Brazilianul a avut o criză de nervi când a fost trecut pe bancă în partida cu Barcelona.

Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somnAverea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
4. Război între Tănase şi Giovanni Becali

Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce decarul FCSB-ului l-a făcut praf: “Să joace fotbal”, a spus impresarul, după ce l-a numit “sifon” pe prietenul lui Gigi Becali.

5. CFR nu-l aşteaptă pe Petrescu

CFR Cluj e gata să aducă un alt antrenor în locul lui Andrea Mandorlini. Clujenii nu-l aşteaptă pe Dan Petrescu: “Vom face ceva în câteva zile”, a anunţat Iuliu Mureşan.

