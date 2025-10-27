AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali după ce FCSB a dat recital şi a învins-o cu 4-0 pe UTA, în etapa a 14-a din Liga 1. Campioana s-a apropiat la trei puncte de play-off.
AntenaSport Update 27 octombrie
1. Becali face “revoluţie” la FCSB
Gigi Becali a anunţat transferuri pe bandă rulantă la FCSB, după succesul cu UTA. Mihai Stoica a găsit deja un jucător în Portugalia: “Vreau 5-6 fotbalişti, să se ştie că se poate sta şi-n tribună”, a spus patronul campioanei.
2. “Cutremur” în gimnastică
Denisa Golgotă a făcut acuzaţii şocante la revenirea de la Mondialele de gimnastică: “Am depus plângere pentru hărţuire. O gimnastă e favorizată”, a spus Golgotă. Federaţia a replicat imediat: “Parcă e un scenariu SF”.
3. Furia lui Vinicius
Pe AS.ro vezi ce i-a spus Vinicius lui Xabi Alonso în momentul schimbării din El Clasico. Brazilianul a avut o criză de nervi când a fost trecut pe bancă în partida cu Barcelona.
4. Război între Tănase şi Giovanni Becali
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce decarul FCSB-ului l-a făcut praf: “Să joace fotbal”, a spus impresarul, după ce l-a numit “sifon” pe prietenul lui Gigi Becali.
5. CFR nu-l aşteaptă pe Petrescu
CFR Cluj e gata să aducă un alt antrenor în locul lui Andrea Mandorlini. Clujenii nu-l aşteaptă pe Dan Petrescu: “Vom face ceva în câteva zile”, a anunţat Iuliu Mureşan.
